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https://tr.sputniknews.com/20220120/akrep-nalandan-sezen-aksuya-bugun-seni-lekelilerin-koruyacagini-nereden-bilecektin-1052952207.html
Akrep Nalan’dan Sezen Aksu’ya: Bugün seni 'lekelilerin' koruyacağını nereden bilecektin
Akrep Nalan’dan Sezen Aksu’ya: Bugün seni 'lekelilerin' koruyacağını nereden bilecektin
Bodrum'da yaşayan sanatçı Akrep Nalan, sosyal medyada 5 yıl önce yazdığı şarkı sözleri nedeniyle eleştirilen Sezen Aksu'ya sitem etti. Akrep Nalan "2010... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T19:48+0300
2022-01-20T19:49+0300
türkiye
referandum
sezen aksu
hayır
evet
yetmez ama evet
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Bodrum’da yaşayan Akrep Nalan isimli sanatçı Nalan Açın, 5 yıl önce yazdığı şarkı sözleri nedeniyle eleştirilenı sanatçı Sezen Aksu’ya seslendi.Akrep Nalan Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Ah Sezen Aksu. 2010 referandumunda yüksek sesle ‘Evet’ diyeceğini ifade ederken, bizim gibi ‘Hayır’ diyenlere, ‘İki cihanda da lekelisiniz’ derken bugün seni o lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin” diye yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20220117/diyanetten-sezen-aksu-aciklamasi-dini-sahsiyetlerle-ilgili-ozensiz-tutum-saygisizliktir-1052821836.html
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referandum, sezen aksu, hayır, evet, yetmez ama evet

Akrep Nalan’dan Sezen Aksu’ya: Bugün seni 'lekelilerin' koruyacağını nereden bilecektin

19:48 20.01.2022 (güncellendi: 19:49 20.01.2022)
© Facebook/ Nalan AçınNalan Açın
Nalan Açın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Facebook/ Nalan Açın
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Bodrum'da yaşayan sanatçı Akrep Nalan, sosyal medyada 5 yıl önce yazdığı şarkı sözleri nedeniyle eleştirilen Sezen Aksu'ya sitem etti. Akrep Nalan "2010 referandumunda yüksek sesle ‘Evet’ diyeceğini ifade ederken, bizim gibi ‘Hayır’ diyenlere, ‘İki cihanda da lekelisiniz’ derken bugün seni o lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin” dedi
Bodrum’da yaşayan Akrep Nalan isimli sanatçı Nalan Açın, 5 yıl önce yazdığı şarkı sözleri nedeniyle eleştirilenı sanatçı Sezen Aksu’ya seslendi.
Akrep Nalan Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Ah Sezen Aksu. 2010 referandumunda yüksek sesle ‘Evet’ diyeceğini ifade ederken, bizim gibi ‘Hayır’ diyenlere, ‘İki cihanda da lekelisiniz’ derken bugün seni o lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin” diye yazdı.



Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
TÜRKİYE
Diyanet'ten Sezen Aksu açıklaması: Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır
17 Ocak, 19:00
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