https://tr.sputniknews.com/20220120/akrep-nalandan-sezen-aksuya-bugun-seni-lekelilerin-koruyacagini-nereden-bilecektin-1052952207.html

Akrep Nalan’dan Sezen Aksu’ya: Bugün seni 'lekelilerin' koruyacağını nereden bilecektin

Akrep Nalan’dan Sezen Aksu’ya: Bugün seni 'lekelilerin' koruyacağını nereden bilecektin

Bodrum'da yaşayan sanatçı Akrep Nalan, sosyal medyada 5 yıl önce yazdığı şarkı sözleri nedeniyle eleştirilen Sezen Aksu'ya sitem etti. Akrep Nalan "2010... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T19:48+0300

2022-01-20T19:48+0300

2022-01-20T19:49+0300

türkiye

referandum

sezen aksu

hayır

evet

yetmez ama evet

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Bodrum’da yaşayan Akrep Nalan isimli sanatçı Nalan Açın, 5 yıl önce yazdığı şarkı sözleri nedeniyle eleştirilenı sanatçı Sezen Aksu’ya seslendi.Akrep Nalan Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Ah Sezen Aksu. 2010 referandumunda yüksek sesle ‘Evet’ diyeceğini ifade ederken, bizim gibi ‘Hayır’ diyenlere, ‘İki cihanda da lekelisiniz’ derken bugün seni o lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin” diye yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20220117/diyanetten-sezen-aksu-aciklamasi-dini-sahsiyetlerle-ilgili-ozensiz-tutum-saygisizliktir-1052821836.html

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referandum, sezen aksu, hayır, evet, yetmez ama evet