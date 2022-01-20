https://tr.sputniknews.com/20220120/almanyada-iktidar-ortagi-yesiller-partisi-yoneticileri-hakkinda-sadakatsizlik-sorusturmasi-1052920824.html
Almanya'da iktidar ortağı Yeşiller Partisi yöneticileri hakkında sadakatsizlik soruşturması
Almanya'da iktidar ortağı Yeşiller Partisi yöneticileri hakkında sadakatsizlik soruşturması
Almanya'da aralarında Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in de bulunduğu Yeşiller Partisi yönetim kurulu... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T04:19+0300
2022-01-20T04:19+0300
2022-01-20T04:19+0300
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Berlin savcılığı sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadakatsizlik suçlamasıyla soruşturma açıldığını doğruladı.Soruşturma konusunun yönetim kurulu üyelerinin 2020'de kendilerine ayrıcalıklı olarak 1500 euro koronavirüs ikramiyesi ödenmesi olduğu vurgulandı.Soruşturmanın parti eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck'in yanı sıra diğer yönetim kurulu üyeleri Michael Kellner, Jamila Schaefer, Ricarda Lang ve Marc Urbatsch'ı kapsadığı kaydedildi.Söz konusu kişilerin koronavirüs ikramiyesini iade ettikleri ve olayın açıklığa kavuşturulması için savcılıkla işbirliği yaptıkları belirtildi.Alman medyasındaki haberlerde Baerbock, Habeck, Kellner, Schaefer ve Lang'ın milletvekili oldukları için dokunulmazlıkları bulunduğu ancak savcılığın dokunulmazlıkların kaldırılmasını talep edebileceği aktarıldı.Öte yandan Yeşiller Partisi, gelecek hafta yapılacak genel kurulda yeni eş başkanlar ile yönetim kurulunu belirleyecek.
https://tr.sputniknews.com/20220106/bavyera-basbakani-soder-yeni-alman-hukumetinin-kuzey-akim-2-politikasi-almanyayi-tehdit-ediyor-1052474053.html
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almanya, yeşiller, soruşturma, robert habeck, annalena baerbock
Almanya'da iktidar ortağı Yeşiller Partisi yöneticileri hakkında sadakatsizlik soruşturması
Almanya'da aralarında Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in de bulunduğu Yeşiller Partisi yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Berlin savcılığı sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadakatsizlik suçlamasıyla soruşturma açıldığını doğruladı.
Soruşturma konusunun yönetim kurulu üyelerinin 2020'de kendilerine ayrıcalıklı olarak 1500 euro koronavirüs ikramiyesi ödenmesi olduğu vurgulandı.
Soruşturmanın parti eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck'in yanı sıra diğer yönetim kurulu üyeleri Michael Kellner, Jamila Schaefer, Ricarda Lang ve Marc Urbatsch'ı kapsadığı kaydedildi.
Söz konusu kişilerin koronavirüs ikramiyesini iade ettikleri ve olayın açıklığa kavuşturulması için savcılıkla işbirliği yaptıkları belirtildi.
Alman medyasındaki haberlerde Baerbock, Habeck, Kellner, Schaefer ve Lang'ın milletvekili oldukları için dokunulmazlıkları bulunduğu ancak savcılığın dokunulmazlıkların kaldırılmasını talep edebileceği aktarıldı.
Öte yandan Yeşiller Partisi, gelecek hafta yapılacak genel kurulda yeni eş başkanlar ile yönetim kurulunu belirleyecek.