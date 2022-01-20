https://tr.sputniknews.com/20220120/bakan-karaismailoglu-imamoglu-yapmasi-gerekenleri-yapmali-sorumlulugunu-yerine-getirmeli-1052931879.html

Bakan Karaismailoğlu: İmamoğlu yapması gerekenleri yapmalı, sorumluluğunu yerine getirmeli

Bakan Karaismailoğlu: İmamoğlu yapması gerekenleri yapmalı, sorumluluğunu yerine getirmeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İmamoğlu yapması gerekenleri yapmalı, sorumluluğunu yerine getirmeli. Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeden... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T12:23+0300

2022-01-20T12:23+0300

2022-01-20T12:23+0300

türkiye

chp

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

akp

proje

cumhuriyet halk partisi (chp)

metro

adil karaismailoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından, “Milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık” açıklaması yaptı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu bu paylaşımı da değerlendirerek, “İmamoğlu yapması gerekenleri yapmalı, sorumluluğunu yerine getirmeli. Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeden algı operasyonu yapıyor. Belgeleri iletmedi. Konuşmakla olmaz, icraat göstermeli” dedi.'Metro projesinde belgeler eksik'Bakan Karaismailoğlu, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ”Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu 1 yıla yakındır sadece imza bekliyor” ifadeleriyle ilgili projede bazı belgelerin eksik olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kaydetti:'İBB iş yapmak istiyorsa enerjisini Mahmutbey-Esenyurt hattı için kullanabilir'Eksiklikler hakkında bilgilendirmede bulunan Bakan Karaismailoğlu, “İlave dokümanlarda da hala asal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edildi. Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor. Hiçbir icraatta bulunmadan çıkıyor, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. İBB iş yapmak istiyorsa; enerjisini Mahmutbey-Esenyurt hattı için kullanabilir. Çalışsın yeter ki” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220119/imamoglu-metroyla-ve-300-tane-yeni-otobusle-bulusmanizi-engelliyorlar-diye-her-yere-yazacagiz-1052891776.html

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chp, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akp, proje, cumhuriyet halk partisi (chp), metro, adil karaismailoğlu