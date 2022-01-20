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https://tr.sputniknews.com/20220120/buzlanan-yolda-10-arac-birbirine-girdi-1052939726.html
Buzlanan yolda 10 araç birbirine girdi
Buzlanan yolda 10 araç birbirine girdi
Malatya'da, 2 gün boyunca yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda kaza meydana geldi. Buzlanan yolda duramayan 10... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T14:44+0300
2022-01-20T14:44+0300
2022-01-20T15:26+0300
türkiye
hava durumu
malatya
kar
kaza
buzlanma
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Malatya'da 2 gün boyunca kar yağışı etkili oldu.Kar yağışının durmasıyla yollarda buzlanma oluştu. Bostanbaşı Caddesi üzerinde araçlarıyla ilerleyen sürücülerin, buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle zincirleme kaza meydana geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/diyarbakirda-kar-yagisi-hayati-felc-etti-belediye-ve-dedasa-tepki-yagdi-1052898003.html
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hava durumu, malatya, kar, kaza, buzlanma
Buzlanan yolda 10 araç birbirine girdi 14:44 20.01.2022 (güncellendi: 15:26 20.01.2022)
Malatya'da, 2 gün boyunca yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda kaza meydana geldi. Buzlanan yolda duramayan 10 aracın birbirine çarptı.
Malatya'da 2 gün boyunca kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışının durmasıyla yollarda
buzlanma oluştu. Bostanbaşı Caddesi üzerinde araçlarıyla ilerleyen sürücülerin, buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle zincirleme kaza meydana geldi.