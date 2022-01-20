https://tr.sputniknews.com/20220120/chpli-ozkoca-cumhurbaskani-erdogana-yonelik-sozleri-nedeniyle-50-bin-lira-manevi-tazminat-cezasi--1052951333.html

CHP'li Özkoç'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat cezası

CHP'li Özkoç'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat cezası

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'a 50 bin... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T19:17+0300

2022-01-20T19:17+0300

2022-01-20T19:41+0300

recep tayyip erdoğan

engin özkoç

manevi tazminat

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat alacak.Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un, 4 Mart 2020'de basın toplantısındaki sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı.Mahkeme, Özkoç'un Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

https://tr.sputniknews.com/20220120/chp-lideri-kilicdaroglu-cumhurbaskani-erdogana-yonelik-actigi-5-kurusluk-tazminat-davasini-kazandi-1052949154.html

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recep tayyip erdoğan, engin özkoç, manevi tazminat