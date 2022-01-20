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CHP'li Özkoç'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat cezası
CHP'li Özkoç'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat cezası
Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'a 50 bin... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T19:17+0300
2022-01-20T19:17+0300
2022-01-20T19:41+0300
recep tayyip erdoğan
engin özkoç
manevi tazminat
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat alacak.Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un, 4 Mart 2020'de basın toplantısındaki sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı.Mahkeme, Özkoç'un Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
https://tr.sputniknews.com/20220120/chp-lideri-kilicdaroglu-cumhurbaskani-erdogana-yonelik-actigi-5-kurusluk-tazminat-davasini-kazandi-1052949154.html
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recep tayyip erdoğan, engin özkoç, manevi tazminat
CHP'li Özkoç'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat cezası 19:17 20.01.2022 (güncellendi: 19:41 20.01.2022)
Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'a 50 bin lira manevi tazminat cezası verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat alacak.
Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un,
4 Mart 2020'de basın toplantısındaki sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı.
Mahkeme, Özkoç'un Erdoğan'a
50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.