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Giresun'da acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevden alındı
Giresun'da acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevden alındı
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri, bekleme odasında zor durumda olan bir hastayı cep telefonu kamerasıyla kayda alıp müzik eşliğinde... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T15:09+0300
2022-01-20T15:09+0300
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Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri G.K., bir hastanın acı çektiği sırada koltukta yattığı anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.G.K., yaşlı hastanın o görüntülerini müzik eşliğinde sosyal medyada paylaştı.Tepki çeken paylaşım üzerine görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlattı. G.K. ise sosyal medya platformundaki paylaşımını tepkiler üzerine kaldırdı.İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklamaGiresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başhekim sekreteri olarak görev alan ve ilgili videoyu paylaşan çalışanımız hakkında soruşturma başlatılmış olup başhekimlikteki görevine son verilmiştir. Olay 13 Ocak 2022 tarihinde vuku bulmuş olup, yoğun kar yağışı nedeniyle köyüne ulaşım sıkıntısı yaşayan amcamız hasta nakil aracımızla sağlık ekiplerimizce sağ salim köyüne ulaştırılmıştır" denildi.
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türkiye, sosyal medya, giresun, hastane, sekreter, hasta, görüntü

Giresun'da acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevden alındı

15:09 20.01.2022
© DHAGiresun'da acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevden alındı
Giresun'da acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevden alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
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Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri, bekleme odasında zor durumda olan bir hastayı cep telefonu kamerasıyla kayda alıp müzik eşliğinde sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken paylaşım sonrası görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri G.K., bir hastanın acı çektiği sırada koltukta yattığı anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
G.K., yaşlı hastanın o görüntülerini müzik eşliğinde sosyal medyada paylaştı.
Tepki çeken paylaşım üzerine görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlattı. G.K. ise sosyal medya platformundaki paylaşımını tepkiler üzerine kaldırdı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başhekim sekreteri olarak görev alan ve ilgili videoyu paylaşan çalışanımız hakkında soruşturma başlatılmış olup başhekimlikteki görevine son verilmiştir. Olay 13 Ocak 2022 tarihinde vuku bulmuş olup, yoğun kar yağışı nedeniyle köyüne ulaşım sıkıntısı yaşayan amcamız hasta nakil aracımızla sağlık ekiplerimizce sağ salim köyüne ulaştırılmıştır" denildi.
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