https://tr.sputniknews.com/20220120/imamoglundan-videolu-kiptas-paylasimi-geldigimizde-borc-batagindaydi-1052938867.html

İmamoğlu’ndan videolu KİPTAŞ paylaşımı: Geldiğimizde borç batağındaydı

İmamoğlu’ndan videolu KİPTAŞ paylaşımı: Geldiğimizde borç batağındaydı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ hakkında yaptığı paylaşımda, “Geldiğimizde KİPTAŞ borç batağındaydı, şimdi İstanbullulara... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T14:24+0300

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türkiye

video

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

açıklama

borç

ekrem imamoğlu

twitter

kiptaş

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Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ hakkında bir video paylaşarak, “Geldiğimizde borç batağındaydı” dedi.‘Yüzbinlerce başvuru aldıklarını’ ifade eden İmamoğlu, “Şeffaf ve adil bir şekilde yürütüyoruz” ifadesini kullandı.İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

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video, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), açıklama, borç, ekrem imamoğlu, twitter , kiptaş