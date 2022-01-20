İmamoğlu’ndan videolu KİPTAŞ paylaşımı: Geldiğimizde borç batağındaydı

Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ hakkında bir video paylaşarak, “Geldiğimizde borç batağındaydı” dedi.‘Yüzbinlerce başvuru aldıklarını’ ifade eden İmamoğlu, “Şeffaf ve adil bir şekilde yürütüyoruz” ifadesini kullandı.İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ hakkında yaptığı paylaşımda, “Geldiğimizde KİPTAŞ borç batağındaydı, şimdi İstanbullulara sosyal konut üreten, kentsel dönüşümde öncü bir şirkete dönüştü” dedi.
Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ hakkında bir video paylaşarak,“Geldiğimizde borç batağındaydı” dedi.
‘Yüzbinlerce başvuru aldıklarını’ ifade eden İmamoğlu, “Şeffaf ve adil bir şekilde yürütüyoruz” ifadesini kullandı.
İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Geldiğimizde KİPTAŞ borç batağındaydı, şimdi İstanbullulara sosyal konut üreten, kentsel dönüşümde öncü bir şirkete dönüştü. Yüz binlerce başvuru aldığımız süreçleri, şeffaf ve adil bir şekilde yürütüyoruz.”
Geldiğimizde KİPTAŞ borç batağındaydı, şimdi İstanbullulara sosyal konut üreten, kentsel dönüşümde öncü bir şirkete dönüştü.