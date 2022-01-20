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https://tr.sputniknews.com/20220120/imamoglundan-videolu-kiptas-paylasimi-geldigimizde-borc-batagindaydi-1052938867.html
İmamoğlu’ndan videolu KİPTAŞ paylaşımı: Geldiğimizde borç batağındaydı
İmamoğlu’ndan videolu KİPTAŞ paylaşımı: Geldiğimizde borç batağındaydı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ hakkında yaptığı paylaşımda, “Geldiğimizde KİPTAŞ borç batağındaydı, şimdi İstanbullulara... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T14:24+0300
2022-01-20T14:25+0300
türkiye
video
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
açıklama
borç
ekrem imamoğlu
twitter
kiptaş
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Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ hakkında bir video paylaşarak, “Geldiğimizde borç batağındaydı” dedi.‘Yüzbinlerce başvuru aldıklarını’ ifade eden İmamoğlu, “Şeffaf ve adil bir şekilde yürütüyoruz” ifadesini kullandı.İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:
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video, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), açıklama, borç, ekrem imamoğlu, twitter , kiptaş

İmamoğlu’ndan videolu KİPTAŞ paylaşımı: Geldiğimizde borç batağındaydı

14:24 20.01.2022 (güncellendi: 14:25 20.01.2022)
© İBBEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ hakkında yaptığı paylaşımda, “Geldiğimizde KİPTAŞ borç batağındaydı, şimdi İstanbullulara sosyal konut üreten, kentsel dönüşümde öncü bir şirkete dönüştü” dedi.
Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ hakkında bir video paylaşarak, “Geldiğimizde borç batağındaydı” dedi.
‘Yüzbinlerce başvuru aldıklarını’ ifade eden İmamoğlu, “Şeffaf ve adil bir şekilde yürütüyoruz” ifadesini kullandı.
İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Geldiğimizde KİPTAŞ borç batağındaydı, şimdi İstanbullulara sosyal konut üreten, kentsel dönüşümde öncü bir şirkete dönüştü. Yüz binlerce başvuru aldığımız süreçleri, şeffaf ve adil bir şekilde yürütüyoruz.”
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