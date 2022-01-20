TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası bir depreme karşı hangi projeleri yürütüyor?
© Flickr / Russell Boyceİstanbul, yapılaşma, bina, imar
© Flickr / Russell Boyce
Deprem uzmanlarının olası bir Marmara depremi için hazırlıkların yapılması konusunda defaatle uyarılarda bulunduğu günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi projeleri yürütüyor? ‘Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Programı 2022’ye göre, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’na 981 milyon 183 bin lira ayrılmış görünüyor.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye’de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunuyor. Türkiye’nin ikinci büyük depremi olan 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden bu yana, uzmanlar yaşanacak böylesi bir doğal afette, ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul’a vereceği büyük zararlar konusunda uyarılarda bulunuyor.
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 1999 Gölcük depreminin yıl dönümünde “İstanbul depremi bize pahalıya patlayacak, üzülerek söylüyorum. İstanbul'daki yapı stoğunun depreme karşı güvenli değil" ifadelerini kullanmıştı. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olası bir İstanbul depremine karşı hangi projeleri üretiyor?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "2021 yatırım bütçemizi ikiye katlıyoruz" sözleriyle duyurduğu, 2022 bütçesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’na 981 milyon 183 bin lira ayrılmış görünüyor. Bu daire başkanlığı bünyesinde ise 2’si rutin olmak üzere 13 tane faaliyet bulunuyor. ‘Dayanıklı İstanbul’ teması altında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler şu şekilde:
“Avrupa Yakası Büyükçekmece ilçesi mikrobölgeleme rapor ve haritalarının yapılması, İstanbul Avrupa Yakası Küçükçekmece-Esenyurt-Beylikdüzü-Çatalca ilçelerindeki muhtelif alanları mikrobölgeleme rapor ve haritalarının yapımı, Afet eğitim merkezlerinin projelendirilmesi ve yapımı, Hidrojeolojik ortamların jeotermal potansiyelinin araştırılması, Deprem erken uyarı, acil müdahale entegrasyonu ve hasar tahmin güncellemesi, İstanbul sismoloji ve deprem izleme çalışmaları ile tsunami risk analizi güncelleme, Kentsel dönüşüme esas yerbilimsel araştırmalar, Tsunami eylem planındaki uygulama projelerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi, İstanbul'un muhtelif alanlarında imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüt rapor ve haritalarının yapılması, Su baskını ve sellenme irdelemeleri (hidrojeolojik ortamlar, dere yatakları, jeomorfolojik araştırmalar), Afet risk analizleri, Deprem iletişim merkezlerinin bakım, onarım ve işletilmesi ve Afet risk analizleri ve yer bilimsel araştırmalar kapsamında personel temini.”
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın ise 'Deprem Zemin İnceleme', 'İstanbul Şehircilik Atölyesi' ve 'Kentsel Dönüşüm' şeklinde 3 tane şube müdürlüğü bulunuyor. İmamoğlu bütçe açıklamasında “2022 yılında deprem bütçesi için, tüm zamanların en büyük bütçesi olacak şekilde, toplam 1 milyar 945 milyon lira kaynak ayırdık” ifadelerini de kullanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 bütçesi mecliste 43 milyar 650 milyon lira olarak kabul edilmişti.