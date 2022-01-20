https://tr.sputniknews.com/20220120/istanbul-buyuksehir-belediyesi-olasi-bir-depreme-karsi-hangi-projeleri-yurutuyor-1052945764.html

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası bir depreme karşı hangi projeleri yürütüyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası bir depreme karşı hangi projeleri yürütüyor?

Deprem uzmanlarının olası bir Marmara depremi için hazırlıkların yapılması konusunda defaatle uyarılarda bulunduğu günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T16:40+0300

2022-01-20T16:40+0300

2022-01-20T16:40+0300

türkiye

istanbul

ibb

marmara depremi

ekrem imamoğlu

proje

faaliyet

naci görür

deprem

deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığı

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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye’de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunuyor. Türkiye’nin ikinci büyük depremi olan 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden bu yana, uzmanlar yaşanacak böylesi bir doğal afette, ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul’a vereceği büyük zararlar konusunda uyarılarda bulunuyor.Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 1999 Gölcük depreminin yıl dönümünde “İstanbul depremi bize pahalıya patlayacak, üzülerek söylüyorum. İstanbul'daki yapı stoğunun depreme karşı güvenli değil" ifadelerini kullanmıştı. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olası bir İstanbul depremine karşı hangi projeleri üretiyor?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "2021 yatırım bütçemizi ikiye katlıyoruz" sözleriyle duyurduğu, 2022 bütçesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’na 981 milyon 183 bin lira ayrılmış görünüyor. Bu daire başkanlığı bünyesinde ise 2’si rutin olmak üzere 13 tane faaliyet bulunuyor. ‘Dayanıklı İstanbul’ teması altında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler şu şekilde:Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın ise 'Deprem Zemin İnceleme', 'İstanbul Şehircilik Atölyesi' ve 'Kentsel Dönüşüm' şeklinde 3 tane şube müdürlüğü bulunuyor. İmamoğlu bütçe açıklamasında “2022 yılında deprem bütçesi için, tüm zamanların en büyük bütçesi olacak şekilde, toplam 1 milyar 945 milyon lira kaynak ayırdık” ifadelerini de kullanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 bütçesi mecliste 43 milyar 650 milyon lira olarak kabul edilmişti.

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istanbul, ibb, marmara depremi, ekrem imamoğlu, proje, faaliyet, naci görür, deprem, deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığı