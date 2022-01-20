https://tr.sputniknews.com/20220120/istanbulda-karaya-oturan-bir-gemide-yangin-cikti-1052926462.html

İstanbul'da karaya oturan bir gemide yangın çıktı

İstanbul'da karaya oturan bir gemide yangın çıktı

İstanbul Kartal açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T10:23+0300

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türkiye

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itfaiye

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İstanbul'un Kartal ilçesi Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma gemileri sevk edildi. Yoğun duman oluşan ve alevlerin görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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istanbul, türkiye, yangın, itfaiye, gemi