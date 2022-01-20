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https://tr.sputniknews.com/20220120/kuzey-akim-2nin-devreye-alinmasindaki-gecikme-proje-katilimcilarina-ve-tuketicilere-zarar-veriyor-1052918703.html
'Kuzey Akım-2’nin devreye alınmasındaki gecikme proje katılımcılarına ve tüketicilere zarar veriyor'
'Kuzey Akım-2’nin devreye alınmasındaki gecikme proje katılımcılarına ve tüketicilere zarar veriyor'
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus gazını Almanya üzerinden Avrupalı tüketicilere ulaştırmaya yönelik Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının devreye alınmasında meydana... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T01:56+0300
2022-01-20T01:56+0300
dünya
rusya
kazakistan
nursultan nazarbayev
almanya
kremlin
dmitriy peskov
doğalgaz
kuzey akım-2
kırım
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının devreye alınmasındaki gecikmenin hem projenin katılımcılarına, hem de Avrupa’daki gaz tüketicilerine zarar verdiğini dile getirdi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna etrafındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi ‘kapatabilecekleri’ yönündeki açıklaması sorulan Peskov, “Ticari uluslararası proje Kuzey Akım 2’nin kapatılması mümkün değil, zira henüz devreye alınmış değil” yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Henüz devreye alınmamış olmaması hem projenin katılımcıları için hem de Avrupa'daki gaz tüketicileri için kötü. Bu salgın döneminde önemli ölçüde acı çeken ekonomik kalkınma için de kötü.”Peskov ayrıca, ‘Rusya’yı birilerinin düzenli olarak, her gün bir şeylerle tehdit ettiğine’ de dikkat çekti.‘Putin’in hem Tokayev, hem de Nazarbayev ile çok sıcak ilişkileri var’Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hem Kazakistan’ın şimdiki lideri Kasım Cömert Tokayev, hem de ilk Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile sıcak ilişkiler içinde olduğunu ifade etti.Kazakistan’daki olayların ardından basın sözcüsü aracılığı ile halka hitap eden Nazarbayev’in 2019’da devlet başkanlığı yetkilerini Tokayev'e devrettiği ve o zamandan beri emekliye ayrıldığı yönündeki açıklaması sorulan Peskov, bunun tamamen Kazakistan’ın iç meselesi olduğunu vurguladı.Peskov, “Devlet Başkanı'nın (Putin’in) hem görevdeki devlet başkanı, hem de ilk devlet başkanı ile çok sıcak ilişkileri olduğunu biliyorsunuz. Bu ilişkiler korunuyor. Çok yakın zamanda, sadece birkaç hafta önce St. Petersburg'da hep birlikte görüştüler. Fakat elbette Sayın Tokayev, mevcut devlet başkanıdır ve temel öncül de budur. Geri kalan her şey ise Kazakistan'ın iç meselesidir” diye konuştu.‘İskit Altınları Kırım’da olmalı’Kremlin’in Kırım'dan sergilenmek üzere Hollanda’ya götürülen ‘İskit Altınları’ koleksiyonu ile ilgili gelişmeleri takip ettiğini ve söz konusu altınların Kırım’a iade edilmesinden yana olduğunu vurgulayan Peskov, “Takip ediyoruz, altınların Kırım’da olması gerektiği kanısındayız" dedi.Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin'in, ‘İskit Altınlarının’ Hollanda tarafından iade edilmemesi ile ilgili soruşturma açılması ve Rusya’nın çıkarlarının ihlali bakımından değerlendirme yapılması talimatını verdiği açıklanmıştı.Yaklaşık 2 bin parçadan oluşan İskit Altını Koleksiyonu, 2014 başlarında, yarımada henüz Rusya ile yenide bağlanmadan önce, 4 müzeden toplanarak sergilenmek üzere Amsterdam’daki Allard Pierson Müzesi'ne götürülmüştü. İki yıl süren görüşmelerin ardından Kırım’daki müzeler Hollanda’nın koleksiyonu iade etmesi için Amsterdam’daki mahkemeye başvurmuştu.Amsterdam’da mahkeme 14 Aralık 2016’da Hollanda kültürel miras yasası doğrultusunda altınların Kiev’e verilmesine hükmetmişti. Kırım kararı temyize götürmüş ve avukatlarını değiştirmişti. Temmuz 2019’daki ara bir kararla mahkeme söz konusu yasanın bu davayı bağlamadığına hükmetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220118/almanya-basbakani-scholz-rusya-ukraynaya-saldirirsa-kuzey-akim-2yi-dondurabiliriz-1052859142.html
https://tr.sputniknews.com/20220119/kazakistan-lideri-tokayev-kgao-misyonu-kisa-ama-etkiliydi-1052913760.html
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rusya, kazakistan, nursultan nazarbayev, almanya, kremlin, dmitriy peskov, doğalgaz, kuzey akım-2, kırım, iskit altını koleksiyonu, kasım cömert tokayev

'Kuzey Akım-2’nin devreye alınmasındaki gecikme proje katılımcılarına ve tüketicilere zarar veriyor'

01:56 20.01.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus gazını Almanya üzerinden Avrupalı tüketicilere ulaştırmaya yönelik Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının devreye alınmasında meydana gelen gecikmenin hem proje katılımcılarına, hem de Avrupa’daki gaz tüketicilerine zarar verdiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının devreye alınmasındaki gecikmenin hem projenin katılımcılarına, hem de Avrupa’daki gaz tüketicilerine zarar verdiğini dile getirdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna etrafındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi ‘kapatabilecekleri’ yönündeki açıklaması sorulan Peskov, “Ticari uluslararası proje Kuzey Akım 2’nin kapatılması mümkün değil, zira henüz devreye alınmış değil” yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Henüz devreye alınmamış olmaması hem projenin katılımcıları için hem de Avrupa'daki gaz tüketicileri için kötü. Bu salgın döneminde önemli ölçüde acı çeken ekonomik kalkınma için de kötü.”
Peskov ayrıca, ‘Rusya’yı birilerinin düzenli olarak, her gün bir şeylerle tehdit ettiğine’ de dikkat çekti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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Almanya Başbakanı Scholz: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2'yi dondurabiliriz
18 Ocak, 18:07

‘Putin’in hem Tokayev, hem de Nazarbayev ile çok sıcak ilişkileri var’

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hem Kazakistan’ın şimdiki lideri Kasım Cömert Tokayev, hem de ilk Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile sıcak ilişkiler içinde olduğunu ifade etti.
Kazakistan’daki olayların ardından basın sözcüsü aracılığı ile halka hitap eden Nazarbayev’in 2019’da devlet başkanlığı yetkilerini Tokayev'e devrettiği ve o zamandan beri emekliye ayrıldığı yönündeki açıklaması sorulan Peskov, bunun tamamen Kazakistan’ın iç meselesi olduğunu vurguladı.
Peskov, “Devlet Başkanı'nın (Putin’in) hem görevdeki devlet başkanı, hem de ilk devlet başkanı ile çok sıcak ilişkileri olduğunu biliyorsunuz. Bu ilişkiler korunuyor. Çok yakın zamanda, sadece birkaç hafta önce St. Petersburg'da hep birlikte görüştüler. Fakat elbette Sayın Tokayev, mevcut devlet başkanıdır ve temel öncül de budur. Geri kalan her şey ise Kazakistan'ın iç meselesidir” diye konuştu.

‘İskit Altınları Kırım’da olmalı’

Kremlin’in Kırım'dan sergilenmek üzere Hollanda’ya götürülen ‘İskit Altınları’ koleksiyonu ile ilgili gelişmeleri takip ettiğini ve söz konusu altınların Kırım’a iade edilmesinden yana olduğunu vurgulayan Peskov, “Takip ediyoruz, altınların Kırım’da olması gerektiği kanısındayız" dedi.
Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin'in, ‘İskit Altınlarının’ Hollanda tarafından iade edilmemesi ile ilgili soruşturma açılması ve Rusya’nın çıkarlarının ihlali bakımından değerlendirme yapılması talimatını verdiği açıklanmıştı.
Yaklaşık 2 bin parçadan oluşan İskit Altını Koleksiyonu, 2014 başlarında, yarımada henüz Rusya ile yenide bağlanmadan önce, 4 müzeden toplanarak sergilenmek üzere Amsterdam’daki Allard Pierson Müzesi'ne götürülmüştü. İki yıl süren görüşmelerin ardından Kırım’daki müzeler Hollanda’nın koleksiyonu iade etmesi için Amsterdam’daki mahkemeye başvurmuştu.
Amsterdam’da mahkeme 14 Aralık 2016’da Hollanda kültürel miras yasası doğrultusunda altınların Kiev’e verilmesine hükmetmişti. Kırım kararı temyize götürmüş ve avukatlarını değiştirmişti. Temmuz 2019’daki ara bir kararla mahkeme söz konusu yasanın bu davayı bağlamadığına hükmetmişti.
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