https://tr.sputniknews.com/20220120/okul-yolunu-kayak-pistine-ceviren-ogretmen-kayarak-okula-gidiyor-1052925342.html

Okul yolunu 'kayak pistine' çeviren öğretmen, kayarak okula gidiyor

Okul yolunu 'kayak pistine' çeviren öğretmen, kayarak okula gidiyor

Erzurum’un Uzundere ilçesinde kar yağışını fırsat bilen öğretmen İbrahim Turan, okul yolunu 'kayak pistine' çevirdi. Ulaşım aracı olarak kayak takımını... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T09:57+0300

2022-01-20T09:57+0300

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yaşam

erzurum

kar yağışı

okul

öğretmen

kar

kayak

öğrenci

pist

yol

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Erzurum’un Uzundere ilçesi kar yağışının etkisiyle beyaz örtüyle kaplandı. Ender kar yağışının olduğu ilçede bulunan Şelale İlkokulu’nun Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, kar yağışını fırsat bilerek okul yolunu adeta 'kayak pistine' çevirdi. Ulaşım aracı olarak kayak takımlarını kullanan Turan, okula mahalledeki yollardan kayarak gidiyor. Turan, “İlçemize kar fazla yağmaz, çok nadiren yağar. Okul olarak kar yağışlarında kızakla kayar, kartopu oynarız. Ben de bu kar yağışını fırsat çevirerek okula arabamla değil kayak takımımla geldim” dedi.

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erzurum, kar yağışı, okul, öğretmen, kar, kayak, öğrenci, pist, yol