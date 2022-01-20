https://tr.sputniknews.com/20220120/okul-yolunu-kayak-pistine-ceviren-ogretmen-kayarak-okula-gidiyor-1052925342.html
Okul yolunu 'kayak pistine' çeviren öğretmen, kayarak okula gidiyor
Okul yolunu 'kayak pistine' çeviren öğretmen, kayarak okula gidiyor
Erzurum’un Uzundere ilçesinde kar yağışını fırsat bilen öğretmen İbrahim Turan, okul yolunu 'kayak pistine' çevirdi. Ulaşım aracı olarak kayak takımını... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T09:57+0300
2022-01-20T09:57+0300
2022-01-20T10:23+0300
yaşam
erzurum
kar yağışı
okul
öğretmen
kar
kayak
öğrenci
pist
yol
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Erzurum’un Uzundere ilçesi kar yağışının etkisiyle beyaz örtüyle kaplandı. Ender kar yağışının olduğu ilçede bulunan Şelale İlkokulu’nun Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, kar yağışını fırsat bilerek okul yolunu adeta 'kayak pistine' çevirdi. Ulaşım aracı olarak kayak takımlarını kullanan Turan, okula mahalledeki yollardan kayarak gidiyor. Turan, “İlçemize kar fazla yağmaz, çok nadiren yağar. Okul olarak kar yağışlarında kızakla kayar, kartopu oynarız. Ben de bu kar yağışını fırsat çevirerek okula arabamla değil kayak takımımla geldim” dedi.
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erzurum, kar yağışı, okul, öğretmen, kar, kayak, öğrenci, pist, yol
Okul yolunu 'kayak pistine' çeviren öğretmen, kayarak okula gidiyor
09:57 20.01.2022 (güncellendi: 10:23 20.01.2022)
Erzurum’un Uzundere ilçesinde kar yağışını fırsat bilen öğretmen İbrahim Turan, okul yolunu 'kayak pistine' çevirdi. Ulaşım aracı olarak kayak takımını kullanan Turan, okula kayarak gidiyor.
Erzurum’un Uzundere ilçesi kar yağışının etkisiyle beyaz örtüyle kaplandı. Ender kar yağışının olduğu ilçede bulunan Şelale İlkokulu’nun Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, kar yağışını fırsat bilerek okul yolunu adeta 'kayak pistine' çevirdi.
Ulaşım aracı olarak kayak takımlarını kullanan Turan, okula mahalledeki yollardan kayarak gidiyor.
Turan, “İlçemize kar fazla yağmaz, çok nadiren yağar. Okul olarak kar yağışlarında kızakla kayar, kartopu oynarız. Ben de bu kar yağışını fırsat çevirerek okula arabamla değil kayak takımımla geldim” dedi.