https://tr.sputniknews.com/20220120/putine-donetsk-ve-luganskin-bagimsizligini-tanima-cagrisini-iceren-tasari-dumaya-sunuldu-1052920967.html

Putin'e Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tasarı Duma'ya sunuldu

Putin'e Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tasarı Duma'ya sunuldu

Rus milletvekilleri, Devlet Başkanı Putin'e Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma çağrısının yer aldığı tasarıyı Duma'ya sundu. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T04:36+0300

2022-01-20T04:36+0300

2022-01-20T04:36+0300

dünya

rusya

vladimir putin

donetsk

lugansk

ukrayna

rusya federasyonu komünist partisi

tasarı

bağımsızlık

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

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Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) milletvekilleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma’ya sundu.Tasarı metninde, “Bu cumhuriyetlerde, geçtiğimiz yıllar içinde, halkın iradesi temelinde, demokratik yapılar ve meşru iktidarın tüm niteliklerine sahip devletler inşa edildi" ifadelerine yer verildi.Bu adımı, 'makul ve ahlaken haklı' olarak nitelendiren komünist milletvekillerine göre tanıma, bu halkların güvenliğini ve dış tehditlerle soykırım politikasının uygulanmasından korunmasını garanti altına almak için zemin oluşturacak.Bunun ayrıca barış ve bölgesel istikrarın güçlenmesine ve her iki devletin uluslararası toplum tarafından tanınması sürecinin başlamasına yardımcı olacağı kaydediliyor.DHC ve LHC ile en kısa sürede görüşmeleri başlatma çağırısında bulunan milletvekilleri, böylece güvenlik dahil işbirliği alanını düzenleyecek devletlerarası ilişkiler için yasal temelin oluşturulacağını belirtti.

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rusya, vladimir putin, donetsk, lugansk, ukrayna, rusya federasyonu komünist partisi, tasarı, bağımsızlık, rusya parlamentosunun alt kanadı duma