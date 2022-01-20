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Putin'e Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tasarı Duma'ya sunuldu
Putin'e Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tasarı Duma'ya sunuldu
Rus milletvekilleri, Devlet Başkanı Putin'e Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma çağrısının yer aldığı tasarıyı Duma'ya sundu. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T04:36+0300
2022-01-20T04:36+0300
dünya
rusya
vladimir putin
donetsk
lugansk
ukrayna
rusya federasyonu komünist partisi
tasarı
bağımsızlık
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) milletvekilleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma’ya sundu.Tasarı metninde, “Bu cumhuriyetlerde, geçtiğimiz yıllar içinde, halkın iradesi temelinde, demokratik yapılar ve meşru iktidarın tüm niteliklerine sahip devletler inşa edildi" ifadelerine yer verildi.Bu adımı, 'makul ve ahlaken haklı' olarak nitelendiren komünist milletvekillerine göre tanıma, bu halkların güvenliğini ve dış tehditlerle soykırım politikasının uygulanmasından korunmasını garanti altına almak için zemin oluşturacak.Bunun ayrıca barış ve bölgesel istikrarın güçlenmesine ve her iki devletin uluslararası toplum tarafından tanınması sürecinin başlamasına yardımcı olacağı kaydediliyor.DHC ve LHC ile en kısa sürede görüşmeleri başlatma çağırısında bulunan milletvekilleri, böylece güvenlik dahil işbirliği alanını düzenleyecek devletlerarası ilişkiler için yasal temelin oluşturulacağını belirtti.
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rusya, vladimir putin, donetsk, lugansk, ukrayna, rusya federasyonu komünist partisi, tasarı, bağımsızlık, rusya parlamentosunun alt kanadı duma

Putin'e Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tasarı Duma'ya sunuldu

04:36 20.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Sputnik
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Rus milletvekilleri, Devlet Başkanı Putin'e Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma çağrısının yer aldığı tasarıyı Duma'ya sundu.
Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) milletvekilleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma’ya sundu.
Tasarı metninde, “Bu cumhuriyetlerde, geçtiğimiz yıllar içinde, halkın iradesi temelinde, demokratik yapılar ve meşru iktidarın tüm niteliklerine sahip devletler inşa edildi" ifadelerine yer verildi.
Bu adımı, 'makul ve ahlaken haklı' olarak nitelendiren komünist milletvekillerine göre tanıma, bu halkların güvenliğini ve dış tehditlerle soykırım politikasının uygulanmasından korunmasını garanti altına almak için zemin oluşturacak.
Bunun ayrıca barış ve bölgesel istikrarın güçlenmesine ve her iki devletin uluslararası toplum tarafından tanınması sürecinin başlamasına yardımcı olacağı kaydediliyor.
DHC ve LHC ile en kısa sürede görüşmeleri başlatma çağırısında bulunan milletvekilleri, böylece güvenlik dahil işbirliği alanını düzenleyecek devletlerarası ilişkiler için yasal temelin oluşturulacağını belirtti.
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