https://tr.sputniknews.com/20220118/peskov-abd-ve-ingilterenin-ukraynaya-silah-tedarik-etme-planlari-son-derece-tehlikeli-1052865405.html

Peskov: ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme planları son derece tehlikeli

Peskov: ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme planları son derece tehlikeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya taşınabilir hava savunma sistemleri de dahil silah tedarik etme planlarının son derece... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T21:15+0300

2022-01-18T21:15+0300

2022-01-18T21:15+0300

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD'li senatörlerin Ukrayna'ya silah tedarik edilebileceğine dair açıklamaları, Peskov'un günlük basın toplantısında gazeteciler tarafından gündeme getirildi.Londra ve Washington'un planlarını 'son derece tehlikeli' olarak niteleyen Peskov, "Tüm bunlar, sadece savunma değil, aynı zamanda saldırı amaçlı olan çeşitli silahların tedarikçilerinin Ukrayna topraklarında etkin hale gelmesiyle ilgili endişelerimizle uyuşuyor. Üstelik burada, taşınabilir hava savunma sistemleri de söz konusu. Bu sistemler, kullanımı uluslararası hukuk tarafından düzenlenen ayrı bir silah türü" dedi.Bu durumun son derece büyük bir tehlike arz ettiğini yineleyen Peskov, ABD ve İngiltere'nin tutumunun Avrupa'da gerilimin azalmasını sağlamayacağının altını çizdi.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada Londra’nın Kiev’e ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahları tedarik edeceğini söylemişti.Wallace, “Ukrayna'ya hafif tanksavar savunma silah sistemleri tedarik etmeye karar verdik. Bunlar stratejik silah değil ve Rusya için tehdit oluşturmuyor. Nefsi müdafaada amacıyla kullanılmak içindir” demişti.Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Kiev ve Batılı ülkeler son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ‘saldırgan eylemlerinin’ artışından endişe duyduklarını ifade ederken Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın kendi topraklarında askeri birliklerini uygun gördüğü şekilde konuşlandırdığını, bunun hiç kimse için tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220114/bati-medyasi-avrupa-abdnin-rusyaya-sert-yaptirimlara-destek-vermeyecek-1052757758.html

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