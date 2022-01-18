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https://tr.sputniknews.com/20220118/peskov-abd-ve-ingilterenin-ukraynaya-silah-tedarik-etme-planlari-son-derece-tehlikeli-1052865405.html
Peskov: ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme planları son derece tehlikeli
Peskov: ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme planları son derece tehlikeli
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya taşınabilir hava savunma sistemleri de dahil silah tedarik etme planlarının son derece... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T21:15+0300
2022-01-18T21:15+0300
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD'li senatörlerin Ukrayna'ya silah tedarik edilebileceğine dair açıklamaları, Peskov'un günlük basın toplantısında gazeteciler tarafından gündeme getirildi.Londra ve Washington'un planlarını 'son derece tehlikeli' olarak niteleyen Peskov, "Tüm bunlar, sadece savunma değil, aynı zamanda saldırı amaçlı olan çeşitli silahların tedarikçilerinin Ukrayna topraklarında etkin hale gelmesiyle ilgili endişelerimizle uyuşuyor. Üstelik burada, taşınabilir hava savunma sistemleri de söz konusu. Bu sistemler, kullanımı uluslararası hukuk tarafından düzenlenen ayrı bir silah türü" dedi.Bu durumun son derece büyük bir tehlike arz ettiğini yineleyen Peskov, ABD ve İngiltere'nin tutumunun Avrupa'da gerilimin azalmasını sağlamayacağının altını çizdi.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada Londra’nın Kiev’e ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahları tedarik edeceğini söylemişti.Wallace, “Ukrayna'ya hafif tanksavar savunma silah sistemleri tedarik etmeye karar verdik. Bunlar stratejik silah değil ve Rusya için tehdit oluşturmuyor. Nefsi müdafaada amacıyla kullanılmak içindir” demişti.Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Kiev ve Batılı ülkeler son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ‘saldırgan eylemlerinin’ artışından endişe duyduklarını ifade ederken Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın kendi topraklarında askeri birliklerini uygun gördüğü şekilde konuşlandırdığını, bunun hiç kimse için tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/bati-medyasi-avrupa-abdnin-rusyaya-sert-yaptirimlara-destek-vermeyecek-1052757758.html
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abd, rusya, ukrayna, ingiltere, kremlin, ben wallace

Peskov: ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme planları son derece tehlikeli

21:15 18.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya taşınabilir hava savunma sistemleri de dahil silah tedarik etme planlarının son derece tehlikeli olduğunu ve bölgedeki gerilimi tırmandıracağını söyledi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD'li senatörlerin Ukrayna'ya silah tedarik edilebileceğine dair açıklamaları, Peskov'un günlük basın toplantısında gazeteciler tarafından gündeme getirildi.
Londra ve Washington'un planlarını 'son derece tehlikeli' olarak niteleyen Peskov, "Tüm bunlar, sadece savunma değil, aynı zamanda saldırı amaçlı olan çeşitli silahların tedarikçilerinin Ukrayna topraklarında etkin hale gelmesiyle ilgili endişelerimizle uyuşuyor. Üstelik burada, taşınabilir hava savunma sistemleri de söz konusu. Bu sistemler, kullanımı uluslararası hukuk tarafından düzenlenen ayrı bir silah türü" dedi.
Bu durumun son derece büyük bir tehlike arz ettiğini yineleyen Peskov, ABD ve İngiltere'nin tutumunun Avrupa'da gerilimin azalmasını sağlamayacağının altını çizdi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada Londra’nın Kiev’e ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahları tedarik edeceğini söylemişti.
Wallace, “Ukrayna'ya hafif tanksavar savunma silah sistemleri tedarik etmeye karar verdik. Bunlar stratejik silah değil ve Rusya için tehdit oluşturmuyor. Nefsi müdafaada amacıyla kullanılmak içindir” demişti.
Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.
Kiev ve Batılı ülkeler son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ‘saldırgan eylemlerinin’ artışından endişe duyduklarını ifade ederken Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın kendi topraklarında askeri birliklerini uygun gördüğü şekilde konuşlandırdığını, bunun hiç kimse için tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.
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