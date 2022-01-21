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https://tr.sputniknews.com/20220121/anket-en-az-guvenilen-lider-boris-johnson-1052993276.html
Anket: En az güvenilen lider Boris Johnson
Anket: En az güvenilen lider Boris Johnson
ABD merkezli bir veri istihbarat firması olan Morning Consult tarafından yapılan bir anket, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın şu anda en az popüler olan... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T18:41+0300
2022-01-21T18:42+0300
dünya
abd
ingiltere
boris johnson
anket
güvenilmez
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Perşembe günü yayınlanan anketin sonuçları, Johnson'ı 13 kişilik bir listede son sıraya koydu. Net onay derecesi şu anda -43'te ve insanların sadece yüzde 26'sı Johnson'u destekliyor.Ankete göre, Johnson'ın onay derecesi, 2020'deki ilk karantina sırasında zirve yaptı, ancak 'Partygate' skandalını takiben son haftalarda önemli ölçüde düştü.Johnson, hükümet tarafından dayatılan koronavirüs kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor ve istifa çağrılarıyla karşı karşıya. Başbakan ise, eylemleri için özür diledi ve halkı kuralları gerçekten ihlal edip etmediğine dair bir iç soruşturmanın sonuçlarını beklemeye çağırdı.
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abd, ingiltere, boris johnson, anket, güvenilmez

Anket: En az güvenilen lider Boris Johnson

18:41 21.01.2022 (güncellendi: 18:42 21.01.2022)
© REUTERS / POOLBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / POOL
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ABD merkezli bir veri istihbarat firması olan Morning Consult tarafından yapılan bir anket, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın şu anda en az popüler olan dünya lideri olduğunu ortaya koydu.
Perşembe günü yayınlanan anketin sonuçları, Johnson'ı 13 kişilik bir listede son sıraya koydu. Net onay derecesi şu anda -43'te ve insanların sadece yüzde 26'sı Johnson'u destekliyor.
Ankete göre, Johnson'ın onay derecesi, 2020'deki ilk karantina sırasında zirve yaptı, ancak 'Partygate' skandalını takiben son haftalarda önemli ölçüde düştü.
Johnson, hükümet tarafından dayatılan koronavirüs kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor ve istifa çağrılarıyla karşı karşıya. Başbakan ise, eylemleri için özür diledi ve halkı kuralları gerçekten ihlal edip etmediğine dair bir iç soruşturmanın sonuçlarını beklemeye çağırdı.
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