Anket: En az güvenilen lider Boris Johnson

Perşembe günü yayınlanan anketin sonuçları, Johnson'ı 13 kişilik bir listede son sıraya koydu. Net onay derecesi şu anda -43'te ve insanların sadece yüzde 26'sı Johnson'u destekliyor.Ankete göre, Johnson'ın onay derecesi, 2020'deki ilk karantina sırasında zirve yaptı, ancak 'Partygate' skandalını takiben son haftalarda önemli ölçüde düştü.Johnson, hükümet tarafından dayatılan koronavirüs kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor ve istifa çağrılarıyla karşı karşıya. Başbakan ise, eylemleri için özür diledi ve halkı kuralları gerçekten ihlal edip etmediğine dair bir iç soruşturmanın sonuçlarını beklemeye çağırdı.
ABD merkezli bir veri istihbarat firması olan Morning Consult tarafından yapılan bir anket, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın şu anda en az popüler olan dünya lideri olduğunu ortaya koydu.
Perşembe günü yayınlanan anketin sonuçları, Johnson'ı 13 kişilik bir listede son sıraya koydu. Net onay derecesi şu anda -43'te ve insanların sadece yüzde 26'sı Johnson'u destekliyor.
Ankete göre, Johnson'ın onay derecesi, 2020'deki ilk karantina sırasında zirve yaptı, ancak 'Partygate' skandalını takiben son haftalarda önemli ölçüde düştü.
Johnson, hükümet tarafından dayatılan koronavirüs kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor ve istifa çağrılarıyla karşı karşıya. Başbakan ise, eylemleri için özür diledi ve halkı kuralları gerçekten ihlal edip etmediğine dair bir iç soruşturmanın sonuçlarını beklemeye çağırdı.