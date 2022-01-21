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Bukele'den GORA göndermesi: Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun
Bukele'den GORA göndermesi: Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun
Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türkçe paylaşımlarına devam etti. Cem Yılmaz'ın Gora filminden bir... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T22:46+0300
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yaşam
recep tayyip erdoğan
türkiye
el salvador
nayib bukele
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. TUSAŞ’ın uydu alanındaki çalışmaları hakkında bilgi alan Bukele, Twitter üzerinden komedyen Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki repliğine gönderme yaparak, bir Türkçe paylaşım daha yaptı.Bukele, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:Orta Amerika ülkesi El Salvador’dan Türkiye’ye Devlet Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Bukele, 3 günlük ziyaretinde Twitter hesabından 4 Türkçe mesaj paylaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/el-salvador-cumhurbaskani-bukele-paylasti-turkce-dersinde-sozluye-kalkinca-ben-1052958504.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, el salvador, nayib bukele

Bukele'den GORA göndermesi: Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun

22:46 21.01.2022 (güncellendi: 22:50 21.01.2022)
© TwitterNayib Bukele
Nayib Bukele - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Twitter
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Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türkçe paylaşımlarına devam etti. Cem Yılmaz'ın Gora filminden bir repliğe gönderme yapan Bukele, "Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!" paylaşımını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.
TUSAŞ’ın uydu alanındaki çalışmaları hakkında bilgi alan Bukele, Twitter üzerinden komedyen Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki repliğine gönderme yaparak, bir Türkçe paylaşım daha yaptı.
Bukele, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!"
Orta Amerika ülkesi El Salvador’dan Türkiye’ye Devlet Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Bukele, 3 günlük ziyaretinde Twitter hesabından 4 Türkçe mesaj paylaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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