Bukele'den GORA göndermesi: Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. TUSAŞ’ın uydu alanındaki çalışmaları hakkında bilgi alan Bukele, Twitter üzerinden komedyen Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki repliğine gönderme yaparak, bir Türkçe paylaşım daha yaptı.Bukele, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:Orta Amerika ülkesi El Salvador’dan Türkiye’ye Devlet Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Bukele, 3 günlük ziyaretinde Twitter hesabından 4 Türkçe mesaj paylaşmıştı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türkçe paylaşımlarına devam etti. Cem Yılmaz'ın Gora filminden bir repliğe gönderme yapan Bukele, "Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!" paylaşımını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.
TUSAŞ’ın uydu alanındaki çalışmaları hakkında bilgi alan Bukele, Twitter üzerinden komedyen Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki repliğine gönderme yaparak, bir Türkçe paylaşım daha yaptı.
Bukele, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!"