https://tr.sputniknews.com/20220121/bukeleden-gora-gondermesi-amerikan-baskani-dahil-herkesi-devreye-sokun-1052999680.html

Bukele'den GORA göndermesi: Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun

Bukele'den GORA göndermesi: Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türkçe paylaşımlarına devam etti. Cem Yılmaz'ın Gora filminden bir... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T22:46+0300

2022-01-21T22:46+0300

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yaşam

recep tayyip erdoğan

türkiye

el salvador

nayib bukele

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. TUSAŞ’ın uydu alanındaki çalışmaları hakkında bilgi alan Bukele, Twitter üzerinden komedyen Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki repliğine gönderme yaparak, bir Türkçe paylaşım daha yaptı.Bukele, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:Orta Amerika ülkesi El Salvador’dan Türkiye’ye Devlet Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Bukele, 3 günlük ziyaretinde Twitter hesabından 4 Türkçe mesaj paylaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220120/el-salvador-cumhurbaskani-bukele-paylasti-turkce-dersinde-sozluye-kalkinca-ben-1052958504.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye, el salvador, nayib bukele