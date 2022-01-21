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Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti
Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde canlı yayına bağlandığı sırada WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e SUV tipi araç çarptı. Kazanın ardından Yorgey, hiçbir şey... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T08:12+0300
2022-01-21T08:12+0300
yaşam
abd
virginia
canlı yayın
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ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yer alan Kanahwa ilçesindeki Dunbar’da su kesintisi ile ilgili canlı yayına bağlanan WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e yayın sırasında SUV tipi araç çarptı. Aracın çarpması ile kameranın kadrajından kaybolan Yorgey, saniyeler içinde yeniden kameranın karşısına geçerek hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti.Stüdyoda bulunan Haber spikeri Tim Irr ise, başlangıçta ne olduğunu anlayamazken, Yorgey, Irr ve izleyiciye iyi olduğunu bildirerek, "Aman Tanrım! Az önce bir araba çarptı bana, ama iyiyim. Az önce bir araba çarptı, ama iyiyim Tim" ifadelerini kullandı. Irr ise Yorgey’e "Vay canına, bu senin için televizyonda bir ilk, Tori" dedi.Irr, Yorgey’e ne olduğunu anlamadığını ve kendisini bir anda ekrandan kaybolduğunu söylerken, Yorgey ise, “Tim ne olduğunu anlamadın bile. Tüm hayatım gözlerimin önünden geçti ama bu canlı yayın ve her şey yolunda" dedi.
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abd, virginia, canlı yayın

Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti

08:12 21.01.2022
© İHACanlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti
Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA
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ABD’nin Batı Virginia eyaletinde canlı yayına bağlandığı sırada WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e SUV tipi araç çarptı. Kazanın ardından Yorgey, hiçbir şey olmamış gibi kamera karşısına geçerek yayına kaldığı yerden devam etti.
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yer alan Kanahwa ilçesindeki Dunbar’da su kesintisi ile ilgili canlı yayına bağlanan WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e yayın sırasında SUV tipi araç çarptı. Aracın çarpması ile kameranın kadrajından kaybolan Yorgey, saniyeler içinde yeniden kameranın karşısına geçerek hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti.
Stüdyoda bulunan Haber spikeri Tim Irr ise, başlangıçta ne olduğunu anlayamazken, Yorgey, Irr ve izleyiciye iyi olduğunu bildirerek, "Aman Tanrım! Az önce bir araba çarptı bana, ama iyiyim. Az önce bir araba çarptı, ama iyiyim Tim" ifadelerini kullandı. Irr ise Yorgey’e "Vay canına, bu senin için televizyonda bir ilk, Tori" dedi.
Irr, Yorgey’e ne olduğunu anlamadığını ve kendisini bir anda ekrandan kaybolduğunu söylerken, Yorgey ise, “Tim ne olduğunu anlamadın bile. Tüm hayatım gözlerimin önünden geçti ama bu canlı yayın ve her şey yolunda" dedi.
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