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https://tr.sputniknews.com/20220121/fenerbahce-kalamis-yat-limani-ihalesi-iptal-edildi-1052996961.html
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi iptal edildi
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi iptal edildi
Koç Holding, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edildiğini duyurdu. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T20:41+0300
2022-01-21T20:41+0300
ekonomi
fenerbahçe
ihale
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Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaparak Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinin Cumhurbaşkanı kararı ile 19 Ocak'ta iptal edildiğini açıkladı.KAP’a yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
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fenerbahçe, ihale, koç holding

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi iptal edildi

20:41 21.01.2022
© AAFenerbahçe-Kalamış Yat Limanı
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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Koç Holding, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edildiğini duyurdu.
Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaparak Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinin Cumhurbaşkanı kararı ile 19 Ocak'ta iptal edildiğini açıkladı.
KAP’a yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“07.10.2021 ve 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinde, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandığı kamuya açıklanmıştır. Bununla birlikte bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-Art'a tebliğ edilmiştir.”
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
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Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor
7 Ekim 2021, 16:17
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