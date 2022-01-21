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Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T21:46+0300
2022-01-21T21:46+0300
spor
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
kasımpaşa
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TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü PFDK'ye gönderdi.Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/pfdkden-abdullah-avci-ve-taylan-antalyaliya-ceza-1052960226.html
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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), kasımpaşa

Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi

21:46 21.01.2022
© AA / Aytaç ÜnalGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA / Aytaç Ünal
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü PFDK'ye gönderdi.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline verildi.
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