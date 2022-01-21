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https://tr.sputniknews.com/20220121/galatasaray-pfdkye-sevk-edildi-1052998076.html
Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T21:46+0300
2022-01-21T21:46+0300
2022-01-21T21:46+0300
spor
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
kasımpaşa
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TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü PFDK'ye gönderdi.Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/pfdkden-abdullah-avci-ve-taylan-antalyaliya-ceza-1052960226.html
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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), kasımpaşa
Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü PFDK'ye gönderdi.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline verildi.