https://tr.sputniknews.com/20220121/galatasaray-pfdkye-sevk-edildi-1052998076.html

Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T21:46+0300

2022-01-21T21:46+0300

2022-01-21T21:46+0300

spor

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

kasımpaşa

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TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü PFDK'ye gönderdi.Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220121/pfdkden-abdullah-avci-ve-taylan-antalyaliya-ceza-1052960226.html

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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), kasımpaşa