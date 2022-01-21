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IŞİD’in keskin nişancısı Kırşehir'de yakalandı
IŞİD’in keskin nişancısı Kırşehir'de yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda örgütün keskin nişancısı yakalandı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T13:53+0300
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türkiye
işid
türkiye
operasyon
keskin nişancı
emniyet
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.Örgüt adına sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen M.İ.Y., ikametinde polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Emniyette ifadesi alınan M.İ.Y.’in IŞİD içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve örgüt adına keskin nişancılık yaptığı belirtildi. Örgüt adına infaz yapan ve polis tarafından infaz görüntüleri de bulunan M.İ.Y., emniyetteki ifadesinin ardından Kırşehir’de adli mercilere sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220101/isidin-infaz-ekibindeki-zanli-samsunda-yakalandi-1052313716.html
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işid, türkiye, operasyon, keskin nişancı, emniyet

IŞİD’in keskin nişancısı Kırşehir'de yakalandı

13:53 21.01.2022
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda örgütün keskin nişancısı yakalandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.
Örgüt adına sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen M.İ.Y., ikametinde polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.
Emniyette ifadesi alınan M.İ.Y.’in IŞİD içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve örgüt adına keskin nişancılık yaptığı belirtildi.
Örgüt adına infaz yapan ve polis tarafından infaz görüntüleri de bulunan M.İ.Y., emniyetteki ifadesinin ardından Kırşehir’de adli mercilere sevk edildi.
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
TÜRKİYE
IŞİD'in infaz ekibindeki zanlı Samsun'da yakalandı
1 Ocak, 18:26
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