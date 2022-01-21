https://tr.sputniknews.com/20220121/isidin-keskin-nisancisi-kirsehirde-yakalandi-1052979329.html

IŞİD’in keskin nişancısı Kırşehir'de yakalandı

IŞİD’in keskin nişancısı Kırşehir'de yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda örgütün keskin nişancısı yakalandı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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2022-01-21T13:53+0300

türkiye

işid

türkiye

operasyon

keskin nişancı

emniyet

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.Örgüt adına sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen M.İ.Y., ikametinde polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Emniyette ifadesi alınan M.İ.Y.’in IŞİD içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve örgüt adına keskin nişancılık yaptığı belirtildi. Örgüt adına infaz yapan ve polis tarafından infaz görüntüleri de bulunan M.İ.Y., emniyetteki ifadesinin ardından Kırşehir’de adli mercilere sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220101/isidin-infaz-ekibindeki-zanli-samsunda-yakalandi-1052313716.html

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işid, türkiye, operasyon, keskin nişancı, emniyet