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https://tr.sputniknews.com/20220121/istanbulda-kar-kureme-ve-tuzlama-araci-devrildi-1052993012.html
İstanbul'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi
İstanbul'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi
İstanbul Kadıköy D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme ve tuzlama aracı yan yattı. Meydana gelen kazada... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T18:28+0300
2022-01-21T18:28+0300
dünya
istanbul
kadıköy
kar
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kar küreme
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D-100 kara yolu Göztepe mevkiinde çalışma yapan Şerafettin Küçük idaresindeki kar küreme ve yol tuzlama aracı, sürücünün araç hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Küçük, ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yol bir süre ulaşıma kapandı Kaza nedeniyle yolun iki şeridi kapanırken, trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yan yatan araç itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
https://tr.sputniknews.com/20220121/sabiha-gokcen-havalimaninda-kar-kisitlamasi-1052992206.html
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istanbul, kadıköy, kar, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kar küreme

İstanbul'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi

18:28 21.01.2022
© AAKadıköy'de D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kar küreme ve tuzlama aracı yan yattı, sürücü hafif yaralandı.
Kadıköy'de D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kar küreme ve tuzlama aracı yan yattı, sürücü hafif yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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İstanbul Kadıköy D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme ve tuzlama aracı yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı.
D-100 kara yolu Göztepe mevkiinde çalışma yapan Şerafettin Küçük idaresindeki kar küreme ve yol tuzlama aracı, sürücünün araç hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü Küçük, ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
© AAKadıköy'de D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kar küreme ve tuzlama aracı yan yattı, sürücü hafif yaralandı.
Kadıköy'de D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kar küreme ve tuzlama aracı yan yattı, sürücü hafif yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
Kadıköy'de D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kar küreme ve tuzlama aracı yan yattı, sürücü hafif yaralandı.
© AA

Yol bir süre ulaşıma kapandı

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi kapanırken, trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yan yatan araç itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
Sabiha Gökçen Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
TÜRKİYE
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