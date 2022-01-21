https://tr.sputniknews.com/20220121/istanbulda-kar-kureme-ve-tuzlama-araci-devrildi-1052993012.html

İstanbul'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi

İstanbul'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi

İstanbul Kadıköy D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme ve tuzlama aracı yan yattı. Meydana gelen kazada... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T18:28+0300

2022-01-21T18:28+0300

2022-01-21T18:28+0300

dünya

istanbul

kadıköy

kar

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

kar küreme

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D-100 kara yolu Göztepe mevkiinde çalışma yapan Şerafettin Küçük idaresindeki kar küreme ve yol tuzlama aracı, sürücünün araç hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Küçük, ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yol bir süre ulaşıma kapandı Kaza nedeniyle yolun iki şeridi kapanırken, trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yan yatan araç itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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istanbul, kadıköy, kar, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kar küreme