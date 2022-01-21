https://tr.sputniknews.com/20220121/karda-ayagi-kayip-dusunce-yoldan-gecen-cop-kamyonunun-altinda-kaldi-1052994805.html

Karda ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı

Karda ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı

Malatya'da, karlı zeminde ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonun altında kalan 55 yaşındaki Rahmiye Eren, hayatını kaybetti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T19:38+0300

2022-01-21T19:38+0300

2022-01-21T19:38+0300

türkiye

malatya

adli tıp kurumu

kar

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052994731_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_60dae24ae18a71ea5a8f558206ecbafd.jpg

Malatya'da, öğle saatlerinde yaşanan kazada, karlı zeminde kaldırımda yürürken ayağı kayıp düşen Rahmiye Eren, bu sırada yoldan geçen 39 yaşındaki Mehmet Can Kilüken yönetimindeki Battalgazi Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kaldı. Kamyonu durduran Kilüken, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rahmiye Eren'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Mehmet Can Kilüken ise gözaltına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220121/gaziantepte-yogun-kardan-fabrikanin-catisi-coktu-1052994547.html

türkiye

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

malatya, adli tıp kurumu, kar, kaza