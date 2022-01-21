Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220121/karda-ayagi-kayip-dusunce-yoldan-gecen-cop-kamyonunun-altinda-kaldi-1052994805.html
Karda ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı
Karda ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı
Malatya'da, karlı zeminde ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonun altında kalan 55 yaşındaki Rahmiye Eren, hayatını kaybetti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T19:38+0300
2022-01-21T19:38+0300
türkiye
malatya
adli tıp kurumu
kar
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052994731_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_60dae24ae18a71ea5a8f558206ecbafd.jpg
Malatya'da, öğle saatlerinde yaşanan kazada, karlı zeminde kaldırımda yürürken ayağı kayıp düşen Rahmiye Eren, bu sırada yoldan geçen 39 yaşındaki Mehmet Can Kilüken yönetimindeki Battalgazi Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kaldı. Kamyonu durduran Kilüken, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rahmiye Eren'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Mehmet Can Kilüken ise gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220121/gaziantepte-yogun-kardan-fabrikanin-catisi-coktu-1052994547.html
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052994731_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1647bce6b8ef9c346df14231ea442698.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
malatya, adli tıp kurumu, kar, kaza

Karda ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı

19:38 21.01.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZMalatya'da karda kayarak kamyonun altına giren kadın hayatını kaybetti
Malatya'da karda kayarak kamyonun altına giren kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZ
Abone ol
Malatya'da, karlı zeminde ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonun altında kalan 55 yaşındaki Rahmiye Eren, hayatını kaybetti.
Malatya'da, öğle saatlerinde yaşanan kazada, karlı zeminde kaldırımda yürürken ayağı kayıp düşen Rahmiye Eren, bu sırada yoldan geçen 39 yaşındaki Mehmet Can Kilüken yönetimindeki Battalgazi Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kaldı.
Kamyonu durduran Kilüken, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Rahmiye Eren'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Mehmet Can Kilüken ise gözaltına alındı.
Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle bir halı fabrikasının depo kısmının çatısı yıkıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
TÜRKİYE
Gaziantep'te yoğun kardan fabrikanın çatısı çöktü
19:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce