Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220121/kizilirmak-buz-tuttu-1052976320.html
Kızılırmak buz tuttu
Kızılırmak buz tuttu
Sivas'ta etki olan soğuk hava nedeniyle akarsu ve göller buz tuttu. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısmının yüzeyi tamamen... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T13:04+0300
2022-01-21T13:04+0300
türkiye
soğuk hava
sivas
kızılırmak
buz
don
soğuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052976294_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d8508e2968a7f5fac788e33eb3de10f7.jpg
Sivas'ta, kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı bu sabah eksi 17 derece olarak ölçüldü. Kentin en soğuk yeri ise eksi 27 dereceyle İmranlı ilçesi oldu. Soğuğun etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın kent içinden geçen bölümünün yüzeyi buz tuttu. Nehir çevresindeki bitki örtüsü üzerinde kırağı oluştu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeki Has Bahçe Göleti de buzla kaplandı. Gölete akan suda buz sarkıtları oluşurken, gece saatlerinde yüzeyde gezen ve tilki olduğu değerlendirilen hayvanın ayak izleri dikkat çekti.203 yol kapalı, çalışmalar sürüyorBu arada, önceki gün kar yağışının ardından 780'lere kadar ulaşan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla 203'e düştü. Ekipler, çoğunluğu İmranlı, Gürün, Divriği ve Zara ilçelerinde yer alan kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220121/soguktan-donmak-uzere-olan-esekler-kurtarildi-1052975627.html
türkiye
sivas
kızılırmak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052976294_369:0:2620:1688_1920x0_80_0_0_f4bfa5ffb8b1e02723e95847af2f0d41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
soğuk hava, sivas, kızılırmak, buz, don, soğuk

Kızılırmak buz tuttu

13:04 21.01.2022
© DHAKızılırmak buz tuttu
Kızılırmak buz tuttu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
Abone ol
Sivas'ta etki olan soğuk hava nedeniyle akarsu ve göller buz tuttu. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısmının yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
Sivas'ta, kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı bu sabah eksi 17 derece olarak ölçüldü. Kentin en soğuk yeri ise eksi 27 dereceyle İmranlı ilçesi oldu.
Soğuğun etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın kent içinden geçen bölümünün yüzeyi buz tuttu. Nehir çevresindeki bitki örtüsü üzerinde kırağı oluştu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeki Has Bahçe Göleti de buzla kaplandı. Gölete akan suda buz sarkıtları oluşurken, gece saatlerinde yüzeyde gezen ve tilki olduğu değerlendirilen hayvanın ayak izleri dikkat çekti.

203 yol kapalı, çalışmalar sürüyor

Bu arada, önceki gün kar yağışının ardından 780'lere kadar ulaşan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla 203'e düştü. Ekipler, çoğunluğu İmranlı, Gürün, Divriği ve Zara ilçelerinde yer alan kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sokakta donmak üzere olan eşekler kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
TÜRKİYE
Soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
12:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce