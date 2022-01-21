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Mehmet Barlas: Erdoğan'ın 2023'te cumhurbaşkanı seçilememe ihtimalini düşünmek bile istemiyorum
Mehmet Barlas: Erdoğan'ın 2023'te cumhurbaşkanı seçilememe ihtimalini düşünmek bile istemiyorum
Sabah yazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'de siyasetin eksiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir aday çıkaramamaları" dedi ve "Erdoğan'ın 2023 Haziran'ında... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T10:29+0300
2022-01-21T10:29+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
türkiye
cumhurbaşkanlığı
2023
cumhurbaşkanı
mehmet barlas
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında Türkiye'deki siyasetin eksiğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir aday çıkaramamak olduğunu iddia etti ve "2023 Haziran'ında cumhurbaşkanı seçilememe ihtimalini düşünmek bile istemiyorum" dedi.Barlas ayrıca şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220117/mehmet-barlas-turkiyenin-belali-cografyasi-ak-parti-iktidarinda-bereketli-bir-cografyaya-donustu-1052799955.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye, cumhurbaşkanlığı, 2023, cumhurbaşkanı, mehmet barlas

Mehmet Barlas: Erdoğan'ın 2023'te cumhurbaşkanı seçilememe ihtimalini düşünmek bile istemiyorum

10:29 21.01.2022
© Fotoğraf : DHAMehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Fotoğraf : DHA
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Sabah yazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'de siyasetin eksiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir aday çıkaramamaları" dedi ve "Erdoğan'ın 2023 Haziran'ında cumhurbaşkanı seçilememe ihtimalini düşünmek bile istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında Türkiye'deki siyasetin eksiğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir aday çıkaramamak olduğunu iddia etti ve "2023 Haziran'ında cumhurbaşkanı seçilememe ihtimalini düşünmek bile istemiyorum" dedi.
Barlas ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Sonuçta bu hafta Erdoğan'ı, önce Kiev'de sonra da Moskova'da görmemiz mümkün. Bunlardan alınacak bir ders var, daha doğrusu bu dersi Tayyip Erdoğan'ın kendisi de almalı. Bu karmaşık dünyada, bu kadar karmaşık işlerin arasına girip barışı sağlamaya çalışmak ciddi bir iştir. Türkiye bunu defalarca yaptı. En son Azerbaycan'ın yanında yer almasına rağmen Ermenistan'la ne savaşa girdi ne de diyaloğu kopardı. Türkiye'de siyasetin eksiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir aday çıkaramamaları... Oysa siyasette Erdoğan gibi birikimli devlet adamlarına daha fazla muhtacız. Demek istediğim şu: 2023 Haziran'ında cumhurbaşkanı seçilememe ihtimalini düşünmek bile istemiyorum."
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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