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Mersin'de iş makinesinden üzerine parça düşen kişi hayatını kaybetti
Mersin'de iş makinesinden üzerine parça düşen kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde çalışmakta olan iş makinesinden üzerine parça düşen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T03:18+0300
2022-01-21T03:18+0300
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iş makinesi
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Mersin'in Mut ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde tarlada taş kırmak isteyen E.K.’nin kullandığı iş makinesinin ucu, aparat takmak için yardım eden 58 yaşındaki Hüseyin Bıçkı'nın üzerine düştü.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bıçkı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Olaydan sonra Hüseyin Bıçkı'nın cesedi Mut Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatdı.
https://tr.sputniknews.com/20211122/temizledigi-makineye-kollarini-kaptirdi-saniyelik-bir-anda-hayatim-karardi-1051044214.html
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mersin, mut, iş makinesi

Mersin'de iş makinesinden üzerine parça düşen kişi hayatını kaybetti

03:18 21.01.2022
© DHAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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Mersin'in Mut ilçesinde çalışmakta olan iş makinesinden üzerine parça düşen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Mersin'in Mut ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde tarlada taş kırmak isteyen E.K.’nin kullandığı iş makinesinin ucu, aparat takmak için yardım eden 58 yaşındaki Hüseyin Bıçkı'nın üzerine düştü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bıçkı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olaydan sonra Hüseyin Bıçkı'nın cesedi Mut Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatdı.
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