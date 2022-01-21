https://tr.sputniknews.com/20220121/mersinde-is-makinesinden-uzerine-parca-dusen-kisi-hayatini-kaybetti-1052964132.html

Mersin'de iş makinesinden üzerine parça düşen kişi hayatını kaybetti

Mersin'de iş makinesinden üzerine parça düşen kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde çalışmakta olan iş makinesinden üzerine parça düşen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T03:18+0300

2022-01-21T03:18+0300

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türkiye

mersin

mut

iş makinesi

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Mersin'in Mut ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde tarlada taş kırmak isteyen E.K.’nin kullandığı iş makinesinin ucu, aparat takmak için yardım eden 58 yaşındaki Hüseyin Bıçkı'nın üzerine düştü.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bıçkı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Olaydan sonra Hüseyin Bıçkı'nın cesedi Mut Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatdı.

https://tr.sputniknews.com/20211122/temizledigi-makineye-kollarini-kaptirdi-saniyelik-bir-anda-hayatim-karardi-1051044214.html

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mersin

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mersin, mut, iş makinesi