Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220121/netflixin-buyumesi-yavasladi-en-buyuk-sebep-artan-rekabet-1052988495.html
Netflix'in büyümesi yavaşladı: En büyük sebep artan rekabet
Netflix'in büyümesi yavaşladı: En büyük sebep artan rekabet
Netflix, geçen yılın son üç ayında abone artışında düşüş yaşadı. Şirket yönetimi, şirketin hisse oranlarına da yansıyan bu düşüş trendinin yeni yılda da devam... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T16:27+0300
2022-01-21T16:46+0300
dünya
netflix
büyüme
hisse
dizi
squid game
ted sarandos
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050435336_0:23:1201:698_1920x0_80_0_0_fe536d250cd46964a42cd78b3c3f0d3c.jpg
ABD California merkezli Netflix, 2021'in Ekim ve Aralık aylarında dünya çapında 8.3 milyon yeni abone kazandı. Tahmin edilenden 200 bin abone daha az olan bu oran, Netflix'in hisse senedi fiyatının uzun vadeli işlemlerde kabaca yüzde 20 oranında düştüğü anlamına geliyor.2020'de ise 36 milyondan fazla abone kazanan Netflix, 2021 yılını ise 18.2 yeni aboneyle kapattı.Platformun şu anda dünya çapında yaklaşık 222 milyon abonesi bulunuyor. Netflix, benzeri platformlar arasında en çok aboneye sahip olarak liderliği korusa da, Walt Disney Co. ve Apple gibi güçlü rakipler tarafından desteklenen diğer hizmetler de son yıllarda ilerleme kaydetti ve video alanında daha fazla faaliyet göstermeye başladı. Netflix'in geçen yıl video oyunlarına girmeye karar vermesinin bir nedeni de artan bu rekabet. Third Bridge analisti Joe McCormack, "Netflix için 2022 zemini, bol rekabet temasıyla belirlenmiş görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.Netflix ise, üç aylık büyüme raporunda rekabetin büyüme üzerinde 'marjinal bir etkisi olduğunu' kabul ederken, hizmetinin mevcut olduğu her ülkede hala gelişmeye devam ettiğini vurguladı. Netflix yöneticileri ayrıca, perşembe günü yapılan bir konferans görüşmesinde pandemi gelgitlerinin neden olduğu belirsizliğin 'gelecekteki büyümeyi ölçmeyi zorlaştırdığını' da söyledi. Ortak CEO Ted Hastings, koronavirüsün 'çok fazla inişli çıkışlı olduğunu' söyledi.Öte yandan, kar marjları daralsa ve aboneleri çekmek için daha özgün programlara harcanarak yeni adımlar atılıyor olsa da, bütün çalkantılara rağmen Netflix mali açıdan iyi gidiyor. Netflix, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde12 artışla 607 milyon dolar veya hisse başına 1.33 dolar kazandı. Şirketin dördüncü çeyrek geliri ise yüzde16 artarak 7.7 milyar dolara yükseldi. Ancak yatırımcılar, Netflix'in popülaritesinin zirvesine yaklaşmış olabileceğinden endişeli. Bu endişelere, Netflix'in hisse senedi fiyatının Kasım ayı ortasında ulaştığı yaklaşık 700 dolarlık zirvenin ardından yaşadığı yüzde 40'tan fazla düşüş neden oldu.Netflix ikinci sezonu doğruladı: Squid Game evreni daha yeni başladıNetflix'in son dönemdeki abone artışındaki en büyük etken ise hiç kuşkusuz Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisi. Netflix CEO'su Ted Sarandos dizinin ikinci sezonunun geleceğini doğruladı, "Squid Game evreni daha yeni başladı" dedi. Dizinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Hwand Gong-hyuk dizinin ikinci sezonunun geleceğini daha çok birçok kez dile getirmiş, hatta üçüncü sezonu için de görüşmeler yapıldığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211103/netflix-mobil-oyun-dunyasina-girdi-1050435363.html
https://tr.sputniknews.com/20211228/squid-gamein-yaraticisi-3-sezon-icin-netflixle-gorusmeye-basladiklarini-duyurdu-1052191503.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050435336_85:0:1066:736_1920x0_80_0_0_5f913fac8babeeed5b387d507aaef098.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
netflix, büyüme, hisse, dizi, squid game, ted sarandos

Netflix'in büyümesi yavaşladı: En büyük sebep artan rekabet

16:27 21.01.2022 (güncellendi: 16:46 21.01.2022)
© REUTERS / Dado RuvicNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
Netflix, geçen yılın son üç ayında abone artışında düşüş yaşadı. Şirket yönetimi, şirketin hisse oranlarına da yansıyan bu düşüş trendinin yeni yılda da devam etmesini öngörüyor.
ABD California merkezli Netflix, 2021'in Ekim ve Aralık aylarında dünya çapında 8.3 milyon yeni abone kazandı. Tahmin edilenden 200 bin abone daha az olan bu oran, Netflix'in hisse senedi fiyatının uzun vadeli işlemlerde kabaca yüzde 20 oranında düştüğü anlamına geliyor.
2020'de ise 36 milyondan fazla abone kazanan Netflix, 2021 yılını ise 18.2 yeni aboneyle kapattı.
Platformun şu anda dünya çapında yaklaşık 222 milyon abonesi bulunuyor. Netflix, benzeri platformlar arasında en çok aboneye sahip olarak liderliği korusa da, Walt Disney Co. ve Apple gibi güçlü rakipler tarafından desteklenen diğer hizmetler de son yıllarda ilerleme kaydetti ve video alanında daha fazla faaliyet göstermeye başladı.
Netflix'in geçen yıl video oyunlarına girmeye karar vermesinin bir nedeni de artan bu rekabet. Third Bridge analisti Joe McCormack, "Netflix için 2022 zemini, bol rekabet temasıyla belirlenmiş görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Netflix ise, üç aylık büyüme raporunda rekabetin büyüme üzerinde 'marjinal bir etkisi olduğunu' kabul ederken, hizmetinin mevcut olduğu her ülkede hala gelişmeye devam ettiğini vurguladı.
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
YAŞAM
Netflix, mobil oyun dünyasına girdi
3 Kasım 2021, 12:13
Netflix yöneticileri ayrıca, perşembe günü yapılan bir konferans görüşmesinde pandemi gelgitlerinin neden olduğu belirsizliğin 'gelecekteki büyümeyi ölçmeyi zorlaştırdığını' da söyledi. Ortak CEO Ted Hastings, koronavirüsün 'çok fazla inişli çıkışlı olduğunu' söyledi.
Öte yandan, kar marjları daralsa ve aboneleri çekmek için daha özgün programlara harcanarak yeni adımlar atılıyor olsa da, bütün çalkantılara rağmen Netflix mali açıdan iyi gidiyor. Netflix, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde12 artışla 607 milyon dolar veya hisse başına 1.33 dolar kazandı.
Şirketin dördüncü çeyrek geliri ise yüzde16 artarak 7.7 milyar dolara yükseldi. Ancak yatırımcılar, Netflix'in popülaritesinin zirvesine yaklaşmış olabileceğinden endişeli. Bu endişelere, Netflix'in hisse senedi fiyatının Kasım ayı ortasında ulaştığı yaklaşık 700 dolarlık zirvenin ardından yaşadığı yüzde 40'tan fazla düşüş neden oldu.

Netflix ikinci sezonu doğruladı: Squid Game evreni daha yeni başladı

Netflix'in son dönemdeki abone artışındaki en büyük etken ise hiç kuşkusuz Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisi. Netflix CEO'su Ted Sarandos dizinin ikinci sezonunun geleceğini doğruladı, "Squid Game evreni daha yeni başladı" dedi. Dizinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Hwand Gong-hyuk dizinin ikinci sezonunun geleceğini daha çok birçok kez dile getirmiş, hatta üçüncü sezonu için de görüşmeler yapıldığını açıklamıştı.
Netflix'de yayımlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde Seong Gi-hun yani Oyuncu 456'yı canlandıran Lee Jung-jae (ortada) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
YAŞAM
Squid Game'in yaratıcısı, 3. sezon için Netflix'le görüşmeye başladıklarını duyurdu
28 Aralık 2021, 15:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce