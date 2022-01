Netflix'in büyümesi yavaşladı: En büyük sebep artan rekabet

https://tr.sputniknews.com/20220121/netflixin-buyumesi-yavasladi-en-buyuk-sebep-artan-rekabet-1052988495.html

ABD California merkezli Netflix, 2021'in Ekim ve Aralık aylarında dünya çapında 8.3 milyon yeni abone kazandı. Tahmin edilenden 200 bin abone daha az olan bu oran, Netflix'in hisse senedi fiyatının uzun vadeli işlemlerde kabaca yüzde 20 oranında düştüğü anlamına geliyor.2020'de ise 36 milyondan fazla abone kazanan Netflix, 2021 yılını ise 18.2 yeni aboneyle kapattı.Platformun şu anda dünya çapında yaklaşık 222 milyon abonesi bulunuyor. Netflix, benzeri platformlar arasında en çok aboneye sahip olarak liderliği korusa da, Walt Disney Co. ve Apple gibi güçlü rakipler tarafından desteklenen diğer hizmetler de son yıllarda ilerleme kaydetti ve video alanında daha fazla faaliyet göstermeye başladı. Netflix'in geçen yıl video oyunlarına girmeye karar vermesinin bir nedeni de artan bu rekabet. Third Bridge analisti Joe McCormack, "Netflix için 2022 zemini, bol rekabet temasıyla belirlenmiş görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.Netflix ise, üç aylık büyüme raporunda rekabetin büyüme üzerinde 'marjinal bir etkisi olduğunu' kabul ederken, hizmetinin mevcut olduğu her ülkede hala gelişmeye devam ettiğini vurguladı. Netflix yöneticileri ayrıca, perşembe günü yapılan bir konferans görüşmesinde pandemi gelgitlerinin neden olduğu belirsizliğin 'gelecekteki büyümeyi ölçmeyi zorlaştırdığını' da söyledi. Ortak CEO Ted Hastings, koronavirüsün 'çok fazla inişli çıkışlı olduğunu' söyledi.Öte yandan, kar marjları daralsa ve aboneleri çekmek için daha özgün programlara harcanarak yeni adımlar atılıyor olsa da, bütün çalkantılara rağmen Netflix mali açıdan iyi gidiyor. Netflix, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde12 artışla 607 milyon dolar veya hisse başına 1.33 dolar kazandı. Şirketin dördüncü çeyrek geliri ise yüzde16 artarak 7.7 milyar dolara yükseldi. Ancak yatırımcılar, Netflix'in popülaritesinin zirvesine yaklaşmış olabileceğinden endişeli. Bu endişelere, Netflix'in hisse senedi fiyatının Kasım ayı ortasında ulaştığı yaklaşık 700 dolarlık zirvenin ardından yaşadığı yüzde 40'tan fazla düşüş neden oldu.Netflix ikinci sezonu doğruladı: Squid Game evreni daha yeni başladıNetflix'in son dönemdeki abone artışındaki en büyük etken ise hiç kuşkusuz Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisi. Netflix CEO'su Ted Sarandos dizinin ikinci sezonunun geleceğini doğruladı, "Squid Game evreni daha yeni başladı" dedi. Dizinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Hwand Gong-hyuk dizinin ikinci sezonunun geleceğini daha çok birçok kez dile getirmiş, hatta üçüncü sezonu için de görüşmeler yapıldığını açıklamıştı.

