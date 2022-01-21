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New York Belediye Başkanı Adams, ilk maaşını kripto para olarak alacak
New York Belediye Başkanı Adams, ilk maaşını kripto para olarak alacak
New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaaşının kendisine Bitcoin ve Ethereum olarak ödeneceğini açıkladı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T02:07+0300
2022-01-21T02:07+0300
yaşam
abd
new york
maaş
bitcoin
ethereum
eric adams
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New York Belediye Başkanı Eric Adams, yarın ilk maaşını kripto para Bitcoin ve Ethereum ile alacağını söyledi.Kripto parayı destekleyen ve New York'u kripto para merkezi yapmak istediğini daha önce dile getiren Adams, belediye başkanı olarak ilk maaşını yarın alacağını belirtti.Maaşının yarın kendisine Bitcoin ve Ethereum olarak ödeneceğini açıklayan Eric Adams, "New York dünyanın merkezi ve biz kentin kripto para birimi ve diğer finansal yeniliklerin de merkezi olmasını istiyoruz" dedi.Adams, belediye başkanı seçildikten sonra kripto para birimlerinin ve blokzincir teknolojisinin okullarda öğretilmesini önermişti.ABD'de New York ve Miami kentleri ülkenin 'kripto başkenti' olmak için yarışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220119/new-york-belediye-baskani-meyvesini-sokakta-turk-esnaftan-satin-aldi-1052875162.html
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abd, new york, maaş, bitcoin, ethereum, eric adams

New York Belediye Başkanı Adams, ilk maaşını kripto para olarak alacak

02:07 21.01.2022
© REUTERS / Carlo AllegriNew York Belediye Başkanı Eric Adams
New York Belediye Başkanı Eric Adams - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaaşının kendisine Bitcoin ve Ethereum olarak ödeneceğini açıkladı.
New York Belediye Başkanı Eric Adams, yarın ilk maaşını kripto para Bitcoin ve Ethereum ile alacağını söyledi.
Kripto parayı destekleyen ve New York'u kripto para merkezi yapmak istediğini daha önce dile getiren Adams, belediye başkanı olarak ilk maaşını yarın alacağını belirtti.
Maaşının yarın kendisine Bitcoin ve Ethereum olarak ödeneceğini açıklayan Eric Adams, "New York dünyanın merkezi ve biz kentin kripto para birimi ve diğer finansal yeniliklerin de merkezi olmasını istiyoruz" dedi.
Adams, belediye başkanı seçildikten sonra kripto para birimlerinin ve blokzincir teknolojisinin okullarda öğretilmesini önermişti.
ABD'de New York ve Miami kentleri ülkenin 'kripto başkenti' olmak için yarışıyor.
New York Belediye Başkanı Eric Adams - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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