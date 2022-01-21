https://tr.sputniknews.com/20220121/omicronun-alt-varyanti-tespit-edildi-incelemeler-suruyor-1052990527.html

Omicron'un alt varyantı tespit edildi: İncelemeler sürüyor

Omicron'un alt varyantı tespit edildi: İncelemeler sürüyor

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu, koronavirüsün Omicron varyantının alt varyantını tespit ettiklerini duyurdu. BA.2 olarak isimlendirilen yeni alt varyantın... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T17:20+0300

2022-01-21T17:20+0300

2022-01-21T17:26+0300

koronavirüs

ingiltere

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koronavirüs

omicron

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İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu'nun açıklamasına göre halen üzerinde incelemeler yapılan omicron alt varyantı BA.2'nin 53 dizilimi teşhis edildi.Danimarka'da yapılan ön araştırmalar, Omicron taşıyan kişiler ile BA.2'yi taşıyan kişiler arasında hastaneye yatma oranları arasında hiçbir fark gözlenmediğini gösterdi.Danimarkalı sağlık yetkililerine göre mevcut aşıların BA.2'ye karşı etkili olması bekleniyor.Ayırt edici etken: S-geniS-geninin pozitif olması nedeniyle vakaların yüzde 99'unu oluşturan baskın varyant BA.1'den ayrılmasını zorlaştırdığı kaydedildi. S-geni incelemesi Omicron'un tespit edilmesinde önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Çünkü Delta vakalarında S-gen bulunurken ve Omicron vakalarında S-geni bulunmuyor.İngiltere'nin açıkladığı verilere göre yeni alt varyantın görüldüğü 22 ülkede şimdiye dek 2 bin 93 vaka tespit edildi.Danimarka: Hastaneye yatışlarda farklılık yok, bulaşıcılık ve aşı verimliliği ile ilgili analizler devam ediyorDanimarka Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Statens Serum Enstitüsü, hastaneye yatışların iki Omicron varyantları arasında bir farklılık göstermediğini, ancak bulaşıcılık ve aşı verimliliği ile ilgili analizlerin devam ettiğini açıkladı.Yunanistan: İki kişide omicron'un alt versiyonu tespit edildiÖte yandan, Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na giriş yapan iki kişiden alınan örnekler incelemeye alındığında, omicron varyantının bir alt versiyonu tespit edildi.Uzmanlar, yeni versiyonun, omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediğine dikkati çekti.

https://tr.sputniknews.com/20220121/prof-dr-ayse-ozcan-omicron-yogun-bakima-yansimadi-1052969805.html

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