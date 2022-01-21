https://tr.sputniknews.com/20220121/oyuncu-sermiyan-midyat-gozaltina-alindi-1052974791.html

Oyuncu Sermiyan Midyat gözaltına alındı

Oyuncu Sermiyan Midyat gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat tiyatro gösterisi için gittiği Malatya'da, hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için gözaltına alındı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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sermiyan midyat

yaşam

gözaltı

oyuncu

malatya

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Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için gittiği Malatya'da gözaltına alındı.DHA'nın aktardığına göre, bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya giden oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20211107/sermiyan-midyat-filmini-cekmeyen-yapim-sirketine-300-bin-liralik-dava-acti-1050551126.html

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sermiyan midyat, gözaltı, oyuncu, malatya