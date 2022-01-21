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https://tr.sputniknews.com/20220121/oyuncu-sermiyan-midyat-gozaltina-alindi-1052974791.html
Oyuncu Sermiyan Midyat gözaltına alındı
Oyuncu Sermiyan Midyat gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat tiyatro gösterisi için gittiği Malatya'da, hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için gözaltına alındı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T12:29+0300
2022-01-21T13:15+0300
sermiyan midyat
yaşam
gözaltı
oyuncu
malatya
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Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için gittiği Malatya'da gözaltına alındı.DHA'nın aktardığına göre, bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya giden oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211107/sermiyan-midyat-filmini-cekmeyen-yapim-sirketine-300-bin-liralik-dava-acti-1050551126.html
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sermiyan midyat, gözaltı, oyuncu, malatya

Oyuncu Sermiyan Midyat gözaltına alındı

12:29 21.01.2022 (güncellendi: 13:15 21.01.2022)
© İHASermiyan Midyat
Sermiyan Midyat - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA
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Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat tiyatro gösterisi için gittiği Malatya'da, hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için gözaltına alındı.
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için gittiği Malatya'da gözaltına alındı.
DHA'nın aktardığına göre, bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya giden oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.
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