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Pekin Kış Olimpiyatları’ndaki Rus ekibinde 217 sporcu yer alacak
Pekin Kış Olimpiyatları’ndaki Rus ekibinde 217 sporcu yer alacak
Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) bugün Pekin Kış Olimpiyatları’nda yarışacak sporcuların listesini onayladı. Genişletilmiş listede 217 sporcu yer alıyor. Bu... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T05:41+0300
2022-01-21T05:41+0300
spor
rusya
pekin olimpiyatları
rusya olimpiyat komitesi (roc)
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ROK’un bugün onayladığı listeye göre, 4-20 Şubat’ta gerçekleştirilecek Pekin Kış Olimpiyatları’na gidecek Rus heyetin listesi onayladı. Antrenörler, personel, ROK görevlileri gibi 509 kişinin yer aldığı genişletilmiş listedekilerin 217’si sporcu olacak.Bununla birlikte bu liste nihai liste değil, 24 Ocak’a kadar üzerinde değişiklikler yapılabilir.Oyunlarda ROK’un iki biri kadın diğeri erkek olmak üzere iki bayrak taşıyıcısının olacağı da bildirildi.ROK Başkanı Stanislav Pozdnyakov, bu kişilerin kim olacağının henüz belirlenmediğini söyledi.Rus heyete başkanlık edecek isim ise ROK’un Spor Direktörü ve Olimpik Spor Etkinliklerine Katılımdan Sorumlu İdaresi Başkanı Andrey Konokotin oldu. Konokotin’in açıklamasına göre, 217 sporcudan 98’i kadın, 119’u erkek. Oyunlarda geçmiş yıllardan 12 olimpiyat şampiyonu yer alacak.Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin Aralık 2020 tarihli kararına göre, Rus sporcular iki yıl boyunca Olimpiyat Oyunları’nda ülkelerinin sembolleriyle katılamayacak. Sporcular Rusya değil, ROK ekibi olarak boy gösterecek. Oyunların sonunda Rusya marşı çalınmayacak. Rusya marşı yerine Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’nin Birinci Piyano Konçertosu’ndan bir parça kullanılacak.
https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-hokey-takimi-kanada-macina-1956-sovyetler-birligi-formasiyla-cikacak-1051805004.html
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rusya, pekin olimpiyatları, rusya olimpiyat komitesi (roc)

Pekin Kış Olimpiyatları’ndaki Rus ekibinde 217 sporcu yer alacak

05:41 21.01.2022
© REUTERS / Fabrizio Bensch2022 Pekin Kış Olimpiyatları
2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) bugün Pekin Kış Olimpiyatları’nda yarışacak sporcuların listesini onayladı. Genişletilmiş listede 217 sporcu yer alıyor. Bu arada listede 24 Ocak’a kadar değişiklik yapılabilir.
ROK’un bugün onayladığı listeye göre, 4-20 Şubat’ta gerçekleştirilecek Pekin Kış Olimpiyatları’na gidecek Rus heyetin listesi onayladı. Antrenörler, personel, ROK görevlileri gibi 509 kişinin yer aldığı genişletilmiş listedekilerin 217’si sporcu olacak.
Bununla birlikte bu liste nihai liste değil, 24 Ocak’a kadar üzerinde değişiklikler yapılabilir.
Oyunlarda ROK’un iki biri kadın diğeri erkek olmak üzere iki bayrak taşıyıcısının olacağı da bildirildi.
ROK Başkanı Stanislav Pozdnyakov, bu kişilerin kim olacağının henüz belirlenmediğini söyledi.
Rus heyete başkanlık edecek isim ise ROK’un Spor Direktörü ve Olimpik Spor Etkinliklerine Katılımdan Sorumlu İdaresi Başkanı Andrey Konokotin oldu. Konokotin’in açıklamasına göre, 217 sporcudan 98’i kadın, 119’u erkek. Oyunlarda geçmiş yıllardan 12 olimpiyat şampiyonu yer alacak.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin Aralık 2020 tarihli kararına göre, Rus sporcular iki yıl boyunca Olimpiyat Oyunları’nda ülkelerinin sembolleriyle katılamayacak. Sporcular Rusya değil, ROK ekibi olarak boy gösterecek. Oyunların sonunda Rusya marşı çalınmayacak. Rusya marşı yerine Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’nin Birinci Piyano Konçertosu’ndan bir parça kullanılacak.
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