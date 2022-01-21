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https://tr.sputniknews.com/20220121/playstationin-babasindan-metaverse-elestirisi--kafaya-takilan-ekipman-dupeduz-sinir-bozucu-1052973401.html
Playstation'ın Babası'ndan metaverse eleştirisi: Kafaya takılan ekipman düpedüz sinir bozucu
Playstation'ın Babası'ndan metaverse eleştirisi: Kafaya takılan ekipman düpedüz sinir bozucu
Yüksek teknoloji şirketlerinin dillerinden düşürmediği sanal gerçeklik teknolojisi metaverse hakkında olumsuz görüş beyan edenlere Sony Interactive... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T12:09+0300
2022-01-21T12:39+0300
yaşam
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metaverse
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Sony PlayStation konsolunun yaratıcısı Ken Kutaragi, Bloomberg'e verdiği demeçte, etkileşimli çevrimiçi evren olarak sunulan metaverse teknolojisinin yararı ve çekiciliği hakkında soru işaretlerini dile getirdi. 'Anonim mesaj forumu sitelerinden farklı değil'2007 yılında Sony'nin video oyun bölümünden ayrılana dek şirketin orijinal konsolunun ve Play Station 3'e kadar olan haleflerinin geliştirilmesinde başrol oynayan ve 'Playstation'ın Babası' olarak anılan Kutaragi (71), metaverse teknolojisine şu eleştiriyi yöneltti: "Gerçek dünyada olmak çok önemlidir, oysa metaverse sanal dünyada yarı-gerçek yapmakla ilgili. Ben bunun amacını anlayamıyorum. Gerçek kendin yerine parlatılmış bir avatar olmayı mı tercih edersin? Bu, aslında anonim mesaj forumu sitelerinden farklı değil." 'Gerçek dünyadan soyutlanmayı onaylamıyorum'Oyun deneyimi sözkonusu olduğunda hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yeterince iyi olmadığını söyleyen Playstation'ın Babası, kafaya takılan ekipmanı 'düpedüz sinir bozucu' diye niteleyerek "Sizi gerçek dünyadan soyutlar ve ben bunu onaylamıyorum" dedi.Pokemoncuya göre de 'distopik kabus'Pokémon Go'nun geliştiricisi Niantic CEO'su John Hanke de geçen yılki açıklamasında 3D sanal dünya ağı niteliğindeki metaverse teknolojisine 'gerçekliğin ve gerçek dünya etkileşiminin yerini alabilecek distopik bir kabus' eleştirisini getirmişti. Hanke, 'Niantic'in gerçekliği artırırken insanları hareket etmeye ve başkalarıyla bağlantı kurmaya teşvik eden oyunları desteklediğini' dile getirmişti..Şirketler sanal markalı ürünler ve ticarileştirilmiş çevrimiçi deneyimler satmak için sıradaEski adı Facebook olan Meta gibi dev şirketlerin rağbet ettiği metaverse ve bununla bağlantılı NFT (non-fungible token/benzersiz dijital varlık) tekonolojilerinin son dönemde yaşadığı yükseliş, şirketlerin sanal markalı ürünler ve ticarileştirilmiş çevrimiçi deneyimler satmak için sıraya girmesine neden oldu. Metaverse vagonuna atlayan devler arasına katılan Walmart, elektronik, ev eşyası, oyuncak ve spor malzemeleri gibi sanal ürünler geliştirmek ve satmak için 2021'in sonunda ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211231/nftler-2021de-nasil-40-milyar-dolarlik-bir-pazar-haline-geldi-1052302792.html
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sony playstation, nft, metaverse

Playstation'ın Babası'ndan metaverse eleştirisi: Kafaya takılan ekipman düpedüz sinir bozucu

12:09 21.01.2022 (güncellendi: 12:39 21.01.2022)
© Fotoğraf : SonyPlayStation 4 oynayan insanlar
PlayStation 4 oynayan insanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Fotoğraf : Sony
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Yüksek teknoloji şirketlerinin dillerinden düşürmediği sanal gerçeklik teknolojisi metaverse hakkında olumsuz görüş beyan edenlere Sony Interactive Entertainment’ın eski başkanı ve CEO'su Ken Kutaragi de katıldı.
Sony PlayStation konsolunun yaratıcısı Ken Kutaragi, Bloomberg'e verdiği demeçte, etkileşimli çevrimiçi evren olarak sunulan metaverse teknolojisinin yararı ve çekiciliği hakkında soru işaretlerini dile getirdi.

'Anonim mesaj forumu sitelerinden farklı değil'

2007 yılında Sony'nin video oyun bölümünden ayrılana dek şirketin orijinal konsolunun ve Play Station 3'e kadar olan haleflerinin geliştirilmesinde başrol oynayan ve 'Playstation'ın Babası' olarak anılan Kutaragi (71), metaverse teknolojisine şu eleştiriyi yöneltti:
"Gerçek dünyada olmak çok önemlidir, oysa metaverse sanal dünyada yarı-gerçek yapmakla ilgili. Ben bunun amacını anlayamıyorum. Gerçek kendin yerine parlatılmış bir avatar olmayı mı tercih edersin? Bu, aslında anonim mesaj forumu sitelerinden farklı değil."

'Gerçek dünyadan soyutlanmayı onaylamıyorum'

Oyun deneyimi sözkonusu olduğunda hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yeterince iyi olmadığını söyleyen Playstation'ın Babası, kafaya takılan ekipmanı 'düpedüz sinir bozucu' diye niteleyerek "Sizi gerçek dünyadan soyutlar ve ben bunu onaylamıyorum" dedi.

Pokemoncuya göre de 'distopik kabus'

Pokémon Go'nun geliştiricisi Niantic CEO'su John Hanke de geçen yılki açıklamasında 3D sanal dünya ağı niteliğindeki metaverse teknolojisine 'gerçekliğin ve gerçek dünya etkileşiminin yerini alabilecek distopik bir kabus' eleştirisini getirmişti. Hanke, 'Niantic'in gerçekliği artırırken insanları hareket etmeye ve başkalarıyla bağlantı kurmaya teşvik eden oyunları desteklediğini' dile getirmişti..

Şirketler sanal markalı ürünler ve ticarileştirilmiş çevrimiçi deneyimler satmak için sırada

Eski adı Facebook olan Meta gibi dev şirketlerin rağbet ettiği metaverse ve bununla bağlantılı NFT (non-fungible token/benzersiz dijital varlık) tekonolojilerinin son dönemde yaşadığı yükseliş, şirketlerin sanal markalı ürünler ve ticarileştirilmiş çevrimiçi deneyimler satmak için sıraya girmesine neden oldu.
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31 Aralık 2021, 19:17
Metaverse vagonuna atlayan devler arasına katılan Walmart, elektronik, ev eşyası, oyuncak ve spor malzemeleri gibi sanal ürünler geliştirmek ve satmak için 2021'in sonunda ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvurdu.
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