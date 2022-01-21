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Playstation'ın Babası'ndan metaverse eleştirisi: Kafaya takılan ekipman düpedüz sinir bozucu
12:09 21.01.2022 (güncellendi: 12:39 21.01.2022)
© Fotoğraf : SonyPlayStation 4 oynayan insanlar
© Fotoğraf : Sony
Yüksek teknoloji şirketlerinin dillerinden düşürmediği sanal gerçeklik teknolojisi metaverse hakkında olumsuz görüş beyan edenlere Sony Interactive Entertainment’ın eski başkanı ve CEO'su Ken Kutaragi de katıldı.
Sony PlayStation konsolunun yaratıcısı Ken Kutaragi, Bloomberg'e verdiği demeçte, etkileşimli çevrimiçi evren olarak sunulan metaverse teknolojisinin yararı ve çekiciliği hakkında soru işaretlerini dile getirdi.
PlayStation creator Ken Kutaragi isn't very fond of VR/AR headsets...— UploadVR (@UploadVR) January 20, 2022
In a recent interview he called them "simply annoying".https://t.co/5Q5OpUdyzK pic.twitter.com/tCrbd4N17N
'Anonim mesaj forumu sitelerinden farklı değil'
2007 yılında Sony'nin video oyun bölümünden ayrılana dek şirketin orijinal konsolunun ve Play Station 3'e kadar olan haleflerinin geliştirilmesinde başrol oynayan ve 'Playstation'ın Babası' olarak anılan Kutaragi (71), metaverse teknolojisine şu eleştiriyi yöneltti:
"Gerçek dünyada olmak çok önemlidir, oysa metaverse sanal dünyada yarı-gerçek yapmakla ilgili. Ben bunun amacını anlayamıyorum. Gerçek kendin yerine parlatılmış bir avatar olmayı mı tercih edersin? Bu, aslında anonim mesaj forumu sitelerinden farklı değil."
"Headsets are simply annoying... I can’t see the point of doing [the metaverse]. You would rather be a polished avatar instead of your real self? That’s essentially no different from anonymous message board sites.” - PlayStation creator Ken Kutaragi | https://t.co/VbsSjLRU8q pic.twitter.com/lho6AtoFOA— IGN (@IGN) January 20, 2022
'Gerçek dünyadan soyutlanmayı onaylamıyorum'
Oyun deneyimi sözkonusu olduğunda hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yeterince iyi olmadığını söyleyen Playstation'ın Babası, kafaya takılan ekipmanı 'düpedüz sinir bozucu' diye niteleyerek "Sizi gerçek dünyadan soyutlar ve ben bunu onaylamıyorum" dedi.
PlayStation Creator Ken Kutaragi Thinks VR Headsets are 'Annoying' https://t.co/iCKgD4SKgx pic.twitter.com/CaIbhdGTE4— Game Rant (@GameRant) January 20, 2022
Pokemoncuya göre de 'distopik kabus'
Pokémon Go'nun geliştiricisi Niantic CEO'su John Hanke de geçen yılki açıklamasında 3D sanal dünya ağı niteliğindeki metaverse teknolojisine 'gerçekliğin ve gerçek dünya etkileşiminin yerini alabilecek distopik bir kabus' eleştirisini getirmişti. Hanke, 'Niantic'in gerçekliği artırırken insanları hareket etmeye ve başkalarıyla bağlantı kurmaya teşvik eden oyunları desteklediğini' dile getirmişti..
Şirketler sanal markalı ürünler ve ticarileştirilmiş çevrimiçi deneyimler satmak için sırada
Eski adı Facebook olan Meta gibi dev şirketlerin rağbet ettiği metaverse ve bununla bağlantılı NFT (non-fungible token/benzersiz dijital varlık) tekonolojilerinin son dönemde yaşadığı yükseliş, şirketlerin sanal markalı ürünler ve ticarileştirilmiş çevrimiçi deneyimler satmak için sıraya girmesine neden oldu.
31 Aralık 2021, 19:17
Metaverse vagonuna atlayan devler arasına katılan Walmart, elektronik, ev eşyası, oyuncak ve spor malzemeleri gibi sanal ürünler geliştirmek ve satmak için 2021'in sonunda ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvurdu.