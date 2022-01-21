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https://tr.sputniknews.com/20220121/samsung-gelen-tepkiler-uzerine-bir-annenin-drag-queen-oglunu-destekledigi-reklami-geri-cekti-1052999044.html
Samsung gelen tepkiler üzerine bir annenin drag queen oğlunu desteklediği reklamı geri çekti
Samsung gelen tepkiler üzerine bir annenin drag queen oğlunu desteklediği reklamı geri çekti
Samsung, Müslüman bir annenin drag queen oğluna desteğini gösterdiği reklam filmini Müslüman toplumun bazı kesimlerinden gelen tepkiler üzerine geri çekti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T22:28+0300
2022-01-21T22:28+0300
yaşam
müslüman
lgbt
samsung
reklam
tepki
youtube
drag queen
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Elektronik devi Samsung, Singapur’da yayınlanan reklamını tepkisi üzerine geri çekti.BBC’nin haberine göre, Samsung’un Singapur’da yayınlanan reklamında, başörtülü bir annenin drag queen oğlunu desteklemesine ilişkin görüntüler yer alıyordu.Singapur'daki Müslüman toplumun 'reklamın LGBT ideolojisini empoze etmeye çalıştığı' şeklindeki tepkisi üzerine Samsung reklamını tüm platformlardan kaldırdı.Samsung Singapur’dan yapılan açıklamada, videonun 'duyarsız ve saldırgan' olarak algılanabileceğinin farkında olunduğu, bu konuda yetersiz kalındığı savunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20211209/abdde-tvdeki-drag-queen-performansiyla-cemaati-soke-eden-rahip-gorevden-alindi-1051613353.html
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müslüman, lgbt, samsung, reklam, tepki, youtube, drag queen

Samsung gelen tepkiler üzerine bir annenin drag queen oğlunu desteklediği reklamı geri çekti

22:28 21.01.2022
© Fotoğraf : Samsung / YouTubeSamsung, Müslüman bir annenin drag queen oğluna desteğini gösterdiği reklam filmini Müslüman toplumun bazı kesimlerinden gelen tepkiler üzerine geri çekti.
Samsung, Müslüman bir annenin drag queen oğluna desteğini gösterdiği reklam filmini Müslüman toplumun bazı kesimlerinden gelen tepkiler üzerine geri çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Fotoğraf : Samsung / YouTube
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Samsung, Müslüman bir annenin drag queen oğluna desteğini gösterdiği reklam filmini Müslüman toplumun bazı kesimlerinden gelen tepkiler üzerine geri çekti.
Elektronik devi Samsung, Singapur’da yayınlanan reklamını tepkisi üzerine geri çekti.
BBC’nin haberine göre, Samsung’un Singapur’da yayınlanan reklamında, başörtülü bir annenin drag queen oğlunu desteklemesine ilişkin görüntüler yer alıyordu.
Singapur'daki Müslüman toplumun 'reklamın LGBT ideolojisini empoze etmeye çalıştığı' şeklindeki tepkisi üzerine Samsung reklamını tüm platformlardan kaldırdı.
Samsung Singapur’dan yapılan açıklamada, videonun 'duyarsız ve saldırgan' olarak algılanabileceğinin farkında olunduğu, bu konuda yetersiz kalındığı savunuldu.
ABD'de Birleşik Metodist Kilisesi rahibi Craig Duke'un HBO'nun “We’re Here.” şovundaki drag queen performansından bir sahne - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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