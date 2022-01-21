https://tr.sputniknews.com/20220121/samsung-gelen-tepkiler-uzerine-bir-annenin-drag-queen-oglunu-destekledigi-reklami-geri-cekti-1052999044.html

Samsung gelen tepkiler üzerine bir annenin drag queen oğlunu desteklediği reklamı geri çekti

Samsung gelen tepkiler üzerine bir annenin drag queen oğlunu desteklediği reklamı geri çekti

Samsung, Müslüman bir annenin drag queen oğluna desteğini gösterdiği reklam filmini Müslüman toplumun bazı kesimlerinden gelen tepkiler üzerine geri çekti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T22:28+0300

2022-01-21T22:28+0300

2022-01-21T22:28+0300

yaşam

müslüman

lgbt

samsung

reklam

tepki

youtube

drag queen

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Elektronik devi Samsung, Singapur’da yayınlanan reklamını tepkisi üzerine geri çekti.BBC’nin haberine göre, Samsung’un Singapur’da yayınlanan reklamında, başörtülü bir annenin drag queen oğlunu desteklemesine ilişkin görüntüler yer alıyordu.Singapur'daki Müslüman toplumun 'reklamın LGBT ideolojisini empoze etmeye çalıştığı' şeklindeki tepkisi üzerine Samsung reklamını tüm platformlardan kaldırdı.Samsung Singapur’dan yapılan açıklamada, videonun 'duyarsız ve saldırgan' olarak algılanabileceğinin farkında olunduğu, bu konuda yetersiz kalındığı savunuldu.

https://tr.sputniknews.com/20211209/abdde-tvdeki-drag-queen-performansiyla-cemaati-soke-eden-rahip-gorevden-alindi-1051613353.html

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müslüman, lgbt, samsung, reklam, tepki, youtube, drag queen