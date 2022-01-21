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Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi
Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi
Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araç eve giriş yapmak üzereyken bir genç tarafından saldırıya uğradı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T08:39+0300
2022-01-21T08:39+0300
yaşam
saldırı
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Dün akşam saatlerinde Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araca, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tekmeli saldırıda bulunuldu. tv100'den Barış Agil'in haberine göre, olay sırasında Sarıkaya'nın aracın içinde olmadığı öğrenildi. Yaşanan saldırı girişimi nedeniyle Sarıkaya'nın şoförü Etiler Karakolu'na giderek suç duyurusunda bulundu. Gelen bilgilere göre, olay sonrası Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen soluğu oyuncunun evinde aldı.
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saldırı, serenay sarıkaya

Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi

08:39 21.01.2022
© Twitter Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Twitter
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Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araç eve giriş yapmak üzereyken bir genç tarafından saldırıya uğradı.
Dün akşam saatlerinde Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araca, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tekmeli saldırıda bulunuldu.
tv100'den Barış Agil'in haberine göre, olay sırasında Sarıkaya'nın aracın içinde olmadığı öğrenildi.
Yaşanan saldırı girişimi nedeniyle Sarıkaya'nın şoförü Etiler Karakolu'na giderek suç duyurusunda bulundu. Gelen bilgilere göre, olay sonrası Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen soluğu oyuncunun evinde aldı.
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