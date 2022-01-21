https://tr.sputniknews.com/20220121/serenay-sarikayaya-saldiri-girisimi-1052966249.html

Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi

Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araç eve giriş yapmak üzereyken bir genç tarafından saldırıya uğradı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T08:39+0300

2022-01-21T08:39+0300

2022-01-21T08:39+0300

yaşam

saldırı

serenay sarıkaya

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Dün akşam saatlerinde Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araca, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tekmeli saldırıda bulunuldu. tv100'den Barış Agil'in haberine göre, olay sırasında Sarıkaya'nın aracın içinde olmadığı öğrenildi. Yaşanan saldırı girişimi nedeniyle Sarıkaya'nın şoförü Etiler Karakolu'na giderek suç duyurusunda bulundu. Gelen bilgilere göre, olay sonrası Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen soluğu oyuncunun evinde aldı.

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saldırı, serenay sarıkaya