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https://tr.sputniknews.com/20220121/sky-news-ingiltere-ukraynaya-yaklasik-30-elit-ozel-harekat-askeri-gonderdi-1052990016.html
Sky News: İngiltere, Ukrayna'ya yaklaşık 30 elit özel harekat askeri gönderdi
Sky News: İngiltere, Ukrayna'ya yaklaşık 30 elit özel harekat askeri gönderdi
İngiltere'nin son dönemde gerilimin giderek tırmandığı Ukrayna'ya yaklaşık 30 elit özel harekat askeri gönderdiği belirtildi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T16:58+0300
2022-01-21T17:04+0300
rusya
dünya
ukrayna
ingiltere
asker
elit
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ABD ve NATO ile Rusya arasında Ukrayna nedeniyle yaşanan taraflar arasındaki müzakerelere rağmen düşmezken İngiltere'den gerilimi daha da tırmandıraca bir adım geldi.Sky News'te yer alan haberde, yaklaşık 30 elit İngiliz özel harekat askerinin Londra'nın Kiev'e karşılıksız olarak verdiği yeni tanksavar silahlarıyla ilgili eğitim vermek üzere Ukrayna'ya gittiği kaydedildi.'2 bin tanksavar füze fırlatıcısı da gönderildi'Haberde, "Orduda yeni kurulan Özel Harekat Tugayı bünyesindeki Komando Alayı askerleri, bu hafta boyunca Ukrayna'ya toplam 2 bin tanksavar füze fırlatıcısı da taşıyan askeri uçaklarla intikal etti" dendi.İngiltere Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, "Özel Harekat Tugayı bünyesinde dört komando taburu yer alıyor. Bu birlikler, müttefik ve partnerlerimizle işbirliği yapmak ve İngiltere ve çıkarları için nerede olursa olsun tehdit oluşturan rakiplerle mücadele etmek için tüm dünyada her zaman varlık gösterecek" ifadeleri kullanıldı.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada Londra’nın Kiev’e ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahları tedarik edeceğini söylemişti.Wallace, “Ukrayna'ya hafif tanksavar savunma silah sistemleri tedarik etmeye karar verdik. Bunlar stratejik silah değil ve Rusya için tehdit oluşturmuyor. Nefsi müdafaada amacıyla kullanılmak içindir” demişti.Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Kiev ve Batılı ülkeler son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ‘saldırgan eylemlerinin’ artışından endişe duyduklarını ifade ederken Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın kendi topraklarında askeri birliklerini uygun gördüğü şekilde konuşlandırdığını, bunun hiç kimse için tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.Peskov, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya taşınabilir hava savunma sistemleri de dahil silah tedarik etme planlarının son derece tehlikeli olduğunu ve bölgedeki gerilimi tırmandıracağını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220118/peskov-abd-ve-ingilterenin-ukraynaya-silah-tedarik-etme-planlari-son-derece-tehlikeli-1052865405.html
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rusya, ukrayna, ingiltere, asker, elit

Sky News: İngiltere, Ukrayna'ya yaklaşık 30 elit özel harekat askeri gönderdi

16:58 21.01.2022 (güncellendi: 17:04 21.01.2022)
© AP Photo / Alexander ShulmanUkrayna ordusundan bir asker
Ukrayna ordusundan bir asker - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Alexander Shulman
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İngiltere'nin son dönemde gerilimin giderek tırmandığı Ukrayna'ya yaklaşık 30 elit özel harekat askeri gönderdiği belirtildi.
ABD ve NATO ile Rusya arasında Ukrayna nedeniyle yaşanan taraflar arasındaki müzakerelere rağmen düşmezken İngiltere'den gerilimi daha da tırmandıraca bir adım geldi.
Sky News'te yer alan haberde, yaklaşık 30 elit İngiliz özel harekat askerinin Londra'nın Kiev'e karşılıksız olarak verdiği yeni tanksavar silahlarıyla ilgili eğitim vermek üzere Ukrayna'ya gittiği kaydedildi.

'2 bin tanksavar füze fırlatıcısı da gönderildi'

Haberde, "Orduda yeni kurulan Özel Harekat Tugayı bünyesindeki Komando Alayı askerleri, bu hafta boyunca Ukrayna'ya toplam 2 bin tanksavar füze fırlatıcısı da taşıyan askeri uçaklarla intikal etti" dendi.
İngiltere Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, "Özel Harekat Tugayı bünyesinde dört komando taburu yer alıyor. Bu birlikler, müttefik ve partnerlerimizle işbirliği yapmak ve İngiltere ve çıkarları için nerede olursa olsun tehdit oluşturan rakiplerle mücadele etmek için tüm dünyada her zaman varlık gösterecek" ifadeleri kullanıldı.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada Londra’nın Kiev’e ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahları tedarik edeceğini söylemişti.
Wallace, “Ukrayna'ya hafif tanksavar savunma silah sistemleri tedarik etmeye karar verdik. Bunlar stratejik silah değil ve Rusya için tehdit oluşturmuyor. Nefsi müdafaada amacıyla kullanılmak içindir” demişti.
Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.
Kiev ve Batılı ülkeler son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ‘saldırgan eylemlerinin’ artışından endişe duyduklarını ifade ederken Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın kendi topraklarında askeri birliklerini uygun gördüğü şekilde konuşlandırdığını, bunun hiç kimse için tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.
Peskov, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya taşınabilir hava savunma sistemleri de dahil silah tedarik etme planlarının son derece tehlikeli olduğunu ve bölgedeki gerilimi tırmandıracağını söylemişti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
DÜNYA
Peskov: ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme planları son derece tehlikeli
18 Ocak, 21:15
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