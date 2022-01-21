https://tr.sputniknews.com/20220121/soygu-modern-silahlarin-rus-ordusundaki-payi-yuzde-71i-asti-1052963900.html

Şoygu: Modern silahların Rus ordusundaki payı yüzde 71'i aştı

Şoygu: Modern silahların Rus ordusundaki payı yüzde 71'i aştı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yeni nesil silahların Rus ordusundaki payının yüzde 71'i aştığını söyledi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T03:07+0300

2022-01-21T03:07+0300

2022-01-21T03:07+0300

savunma

rusya

sergey şoygu

rusya ordusu

silah

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Askeri Ürünlerin Kabulü Günü'nde yaptığı konuşmada, yeni ve modernize edilmiş askeri teçhizatın Rusya Silahlı Kuvvetlerindeki payının 2021 sonu itibarıyla yüzde 71'i aştığını söyledi.Şoygu, "Ordu ve donanmanın modern silahlarla donatılması oranı yüzde 71.2'ye, stratejik nükleer kuvvetlerin yüzde 89.1'e yükseldi. Askeri teçhizatın kullanılabilirliği ise yüzde 95 seviyesinde" dedi.Şoygu, yeni ve modernize edilen askeri teçhizatın yoğun bir şekilde kullanıldığını ve verimliliğinin çeşitli savaşa hazırlık durumu denetimleri, tatbikatlar, eğitim ve askeri-uygulamalı yarışmalar sırasında kanıtlandığını kaydetti.Hipersonik süzülme araçlarıyla donatılmış kıtalararası balistik füze sistemi ‘Avangard’a sahip ilk alayın yeniden silahlandırılması sürecinin tamamlandığını hatırlatan Rusya Savunma Bakanı, "Kinjal hipersonik füzesi ile donatılmış MiG-31K uçaklarından oluşan ayrı bir hava alayı da kuruldu” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211231/rus-stratejik-fuze-kuvvetleri-2022de-200den-fazla-tatbikat-gerceklestirecek-1052280942.html

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