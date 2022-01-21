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Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş: ‘Karne hediyesi bizden’
Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş: ‘Karne hediyesi bizden’
Adana’da bir erkek kuaförü, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri ücretsiz tıraş etti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T13:08+0300
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yaşam
eğitim
adana
öğrenci
karne
berber
teşekkür
takdir
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Eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle, milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Adana’da ise 460 bin 71 öğrenci karne aldı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki erkek kuaförü Ercan Ocaklı da iş yerinin camına ‘Karne hediyesi bizden’, ‘Takdir ve teşekkür belgesi alana tıraş ücretsiz’ dövizleri astı.Ocaklı, karnesini alıp gelen öğrencileri ücretsiz tıraş etti ve yıllardır bu geleneği devam ettirdiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/milli-egitim-bakani-ozer-yariyil-tatilini-uzatmamizi-gerektirecek-bir-durum-soz-konusu-degil-1052969018.html
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eğitim, adana, öğrenci, karne, berber, teşekkür, takdir

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş: ‘Karne hediyesi bizden’

13:08 21.01.2022
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİTakdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş: ‘Karne hediyesi bizden’
Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş: ‘Karne hediyesi bizden’ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİ
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Adana’da bir erkek kuaförü, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri ücretsiz tıraş etti.
Eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle, milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Adana’da ise 460 bin 71 öğrenci karne aldı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki erkek kuaförü Ercan Ocaklı da iş yerinin camına ‘Karne hediyesi bizden’, ‘Takdir ve teşekkür belgesi alana tıraş ücretsiz’ dövizleri astı.
Ocaklı, karnesini alıp gelen öğrencileri ücretsiz tıraş etti ve yıllardır bu geleneği devam ettirdiğini söyledi.

“Karne günleri öğrenciler büyük heyecan yaşıyor. Biz de onları mutlu etmek için yıllardır takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri ücretsiz tıraş ediyoruz. Onların gözündeki mutluluğu görünce ben de çok mutlu oluyorum”

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