https://tr.sputniknews.com/20220121/takdir-ve-tesekkur-belgesi-alan-ogrencilere-ucretsiz-tiras-karne-hediyesi-bizden-1052976757.html

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş: ‘Karne hediyesi bizden’

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş: ‘Karne hediyesi bizden’

Adana’da bir erkek kuaförü, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri ücretsiz tıraş etti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T13:08+0300

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yaşam

eğitim

adana

öğrenci

karne

berber

teşekkür

takdir

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Eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle, milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Adana’da ise 460 bin 71 öğrenci karne aldı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki erkek kuaförü Ercan Ocaklı da iş yerinin camına ‘Karne hediyesi bizden’, ‘Takdir ve teşekkür belgesi alana tıraş ücretsiz’ dövizleri astı.Ocaklı, karnesini alıp gelen öğrencileri ücretsiz tıraş etti ve yıllardır bu geleneği devam ettirdiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220121/milli-egitim-bakani-ozer-yariyil-tatilini-uzatmamizi-gerektirecek-bir-durum-soz-konusu-degil-1052969018.html

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eğitim, adana, öğrenci, karne, berber, teşekkür, takdir