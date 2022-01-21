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THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Sabiha Gökçen'den de 28 şehre seferler iptal edildi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T19:19+0300
2022-01-21T19:19+0300
türkiye
haberler
thy
iptal
açıklama
iptal kararı
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadn yaptığı açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi.Üstün, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" dedi.Sabiha Gökçen'den 28 şehre seferler iptal edildi. Ayrıca Sabiha Gökçen'e varışlı 20 sefer de aynı şekilde iptal edildi.
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haberler, thy, iptal, açıklama, iptal kararı

THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

19:19 21.01.2022
© AFP 2021THY'nin Kazakistan'dan tahliye seferi gerçekleşti. 167 yolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
THY'nin Kazakistan'dan tahliye seferi gerçekleşti. 167 yolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021
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Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Sabiha Gökçen'den de 28 şehre seferler iptal edildi.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadn yaptığı açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi.
Üstün, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" dedi.
Sabiha Gökçen'den 28 şehre seferler iptal edildi. Ayrıca Sabiha Gökçen'e varışlı 20 sefer de aynı şekilde iptal edildi.
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