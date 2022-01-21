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Vali Köşger: İzmir'de Kovid-19 vakaları rekor kırdı
Vali Köşger: İzmir'de Kovid-19 vakaları rekor kırdı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, son 2 günde İzmir'de Kovid-19 vaka sayılarının rekor kırdığını söyledi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T12:14+0300
2022-01-21T12:14+0300
koronavirüs
izmir
yavuz selim köşger
koronavirüs
vaka sayısı
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​​​​​​​Köşger, Balçova'daki bir otelde kentin asayiş performansının değerlendirildiği toplantıda gazetecilerin yeni tip koronavirüs vaka sayılarına ilişkin sorularını yanıtladı.Vaka sayılarında ülke genelinde görülen artışın İzmir'e de yansıdığını ifade eden Köşger, rakam vermek istemediğini ancak rakamların rekor seviyelere çıktığını dile getirdi.Köşger, şöyle konuştu:"Son 2 gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Ciddi şekilde arttı rakamlar. Depremin ertesinde bizim gördüğümüz bir pik vardı. İzolasyonda olan herkes sokağa çıkmış ve birbirine bulaştırmıştı. O pik nokta aşıldı. Ciddi şekilde en yüksekteyiz. İki gündür İzmir kendi rekorunu egale ediyor. Sürekli artıyor. Vefat sayısı da artıyor. Ölümcüllüğü, evet eskiye nazaran düşük oranda ama ölen sayısı da artıyor."
https://tr.sputniknews.com/20220119/prof-dr-bulent-ertugrul-istanbulda-neredeyse-her-binada-bir-koronavirus-hastasi-var-1052885767.html
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izmir, yavuz selim köşger, koronavirüs, vaka sayısı

Vali Köşger: İzmir'de Kovid-19 vakaları rekor kırdı

12:14 21.01.2022
© AAİzmir - koronavirüs
İzmir - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, son 2 günde İzmir'de Kovid-19 vaka sayılarının rekor kırdığını söyledi.
​​​​​​​Köşger, Balçova'daki bir otelde kentin asayiş performansının değerlendirildiği toplantıda gazetecilerin yeni tip koronavirüs vaka sayılarına ilişkin sorularını yanıtladı.
Vaka sayılarında ülke genelinde görülen artışın İzmir'e de yansıdığını ifade eden Köşger, rakam vermek istemediğini ancak rakamların rekor seviyelere çıktığını dile getirdi.
Köşger, şöyle konuştu:
"Son 2 gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Ciddi şekilde arttı rakamlar. Depremin ertesinde bizim gördüğümüz bir pik vardı. İzolasyonda olan herkes sokağa çıkmış ve birbirine bulaştırmıştı. O pik nokta aşıldı. Ciddi şekilde en yüksekteyiz. İki gündür İzmir kendi rekorunu egale ediyor. Sürekli artıyor. Vefat sayısı da artıyor. Ölümcüllüğü, evet eskiye nazaran düşük oranda ama ölen sayısı da artıyor."
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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