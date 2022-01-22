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15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu'ndan Sezen Aksu hakkında suç duyurusu
15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu'ndan Sezen Aksu hakkında suç duyurusu
15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyeleri, Sezen Aksu'nun şarkısında yer alan ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T20:52+0300
2022-01-22T20:52+0300
türkiye
sezen aksu
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
şarkı
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Sanatçı Sezen Aksu’nun Yaşar Gaga ile çıkardığı “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkıda kullandığı sözler nedeniyle 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyeleri Çağlayan Adliyesi önünde basın açılması yaptı.15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, basın açıklamasının ardından platform üyeleri ile birlikte adliyeye gidip suç duyurusunda bulundu. Bulut, daha sonra adliye önünde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220122/sezen-aksudan-ilk-aciklama-beni-olduremezsin-sesim-sazim-sozum-var-benim-1053016764.html
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sezen aksu, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, şarkı

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu'ndan Sezen Aksu hakkında suç duyurusu

20:52 22.01.2022
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu'ndan Sezen Aksu'ya suç duyurusu
15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu'ndan Sezen Aksu'ya suç duyurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ
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15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyeleri, Sezen Aksu'nun şarkısında yer alan ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Sanatçı Sezen Aksu’nun Yaşar Gaga ile çıkardığı “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkıda kullandığı sözler nedeniyle 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyeleri Çağlayan Adliyesi önünde basın açılması yaptı.
15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, basın açıklamasının ardından platform üyeleri ile birlikte adliyeye gidip suç duyurusunda bulundu.
Bulut, daha sonra adliye önünde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Organize bir şekilde dinimize, imanımıza ve kutsallarımıza hakaret edildiği için bugün burada basın açıklaması yapmak için toplandık. Biz buna 'dur’ diyebilmek için bugün burada toplandık. Teröristler bir taraftan, imanımıza, peygamber efendimize sözlü olarak saldırmaya çalışanlar bir taraftan en sonunda dayanılmaz bir duruma geldi. Bu gidişe bir dur diyebilmek için, onlar o eski söyledikleri alışkanlıklardan vazgeçsinler diye biz buradayız. Bizim milletimiz ayağa kalktı, bir daha bize diz çöktüremeyeceklerinin malumunu ilan etmek istiyoruz. Sezan Aksu denilen hanımefendi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Aslında cahil olan kendisi, dedesine hakaret ediyor çünkü. İlk insandır Adem Aleyhisselam ve Havva anamız, bunlara söz söylemek asıl cahilliktir.”
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
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