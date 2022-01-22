15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu'ndan Sezen Aksu hakkında suç duyurusu

“Organize bir şekilde dinimize, imanımıza ve kutsallarımıza hakaret edildiği için bugün burada basın açıklaması yapmak için toplandık. Biz buna 'dur’ diyebilmek için bugün burada toplandık. Teröristler bir taraftan, imanımıza, peygamber efendimize sözlü olarak saldırmaya çalışanlar bir taraftan en sonunda dayanılmaz bir duruma geldi. Bu gidişe bir dur diyebilmek için, onlar o eski söyledikleri alışkanlıklardan vazgeçsinler diye biz buradayız. Bizim milletimiz ayağa kalktı, bir daha bize diz çöktüremeyeceklerinin malumunu ilan etmek istiyoruz. Sezan Aksu denilen hanımefendi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Aslında cahil olan kendisi, dedesine hakaret ediyor çünkü. İlk insandır Adem Aleyhisselam ve Havva anamız, bunlara söz söylemek asıl cahilliktir.”