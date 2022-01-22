https://tr.sputniknews.com/20220122/ak-parti-teskilatlarindan-sedef-kabas-engin-ozkoc-ve-aykut-erdogdu-hakkinda-suc-duyurusu-1053011525.html

AK Parti teşkilatlarından Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

AK Parti teşkilatlarından Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AKP teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T15:00+0300

2022-01-22T15:00+0300

2022-01-22T15:00+0300

politika

ak parti

engin özkoç

sedef kabaş

erkan kandemir

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Gazeteci Sedef Kabaş, Tele 1’de gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu programda dile getirdiği “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” ifadeleri sebebiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaretten” gözaltına alınmıştı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, söz konusu programa katılan diğer konuklar Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu da dahil olmak üzere 3 isim hakkın AKP teşkilatları olarak suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Kandemir Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

https://tr.sputniknews.com/20220122/cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-gozaltina-alinan-sedef-kabas-adliyeye-sevk-edildi-1053011330.html

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ak parti, engin özkoç, sedef kabaş, erkan kandemir