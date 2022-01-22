Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220122/ak-parti-teskilatlarindan-sedef-kabas-engin-ozkoc-ve-aykut-erdogdu-hakkinda-suc-duyurusu-1053011525.html
AK Parti teşkilatlarından Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti teşkilatlarından Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AKP teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T15:00+0300
2022-01-22T15:00+0300
politika
ak parti
engin özkoç
sedef kabaş
erkan kandemir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044085774_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2ec46c72e45661571dae79f397cee4c.jpg
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele 1’de gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu programda dile getirdiği “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” ifadeleri sebebiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaretten” gözaltına alınmıştı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, söz konusu programa katılan diğer konuklar Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu da dahil olmak üzere 3 isim hakkın AKP teşkilatları olarak suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Kandemir Twitter’dan şu mesajı paylaştı:
https://tr.sputniknews.com/20220122/cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-gozaltina-alinan-sedef-kabas-adliyeye-sevk-edildi-1053011330.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044085774_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d0a50efbdfa574cb5cf946fdb83605e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, engin özkoç, sedef kabaş, erkan kandemir

AK Parti teşkilatlarından Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

15:00 22.01.2022
© AAErkan Kandemir
Erkan Kandemir - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AKP teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele 1’de gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu programda dile getirdiği “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” ifadeleri sebebiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaretten” gözaltına alınmıştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, söz konusu programa katılan diğer konuklar Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu da dahil olmak üzere 3 isim hakkın AKP teşkilatları olarak suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Kandemir Twitter’dan şu mesajı paylaştı:
“Bir televizyon kanalında Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
Sedef Kabaş - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce