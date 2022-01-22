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https://tr.sputniknews.com/20220122/cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-gozaltina-alinan-sedef-kabas-adliyeye-sevk-edildi-1053011330.html
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T14:26+0300
2022-01-22T14:30+0300
sedef kabaş
gözaltı
cumhurbaşkanına hakaret
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TELE1’de katıldığı programda kullandığı sözler gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve gece saat 02.00’de evinden gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ne olmuştu?Gazeteci-yazar Sedef Kabaş hakkında TELE1’de katıldığı programda kullandığı sözler gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kabaş, gece saat 02.00’de evinden gözaltına alındı.Gözaltı haberini sosyal medya hesabından duyuran TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ konuya ilişkin paylaşımında, “Sedef Kabaş şu anda gözaltına alınıyor. Kendisine nedeni tam açıklanmamış, ama sanırım Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle Emniyet’e götürülüyor. Olacak şey değil! Çağrılsa sabah ifadeye gidebilecek bir gazeteci üzerinden bütün toplum sindirilmek mi isteniyor?” ifadelerini kullandı.Kabaş’ın Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" ifadelerini kullandı.
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sedef kabaş, gözaltı, cumhurbaşkanına hakaret

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

14:26 22.01.2022 (güncellendi: 14:30 22.01.2022)
© Fotoğraf : AA/İsmail ÖzdemirSedef Kabaş
Sedef Kabaş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Fotoğraf : AA/İsmail Özdemir
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Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi.
TELE1’de katıldığı programda kullandığı sözler gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve gece saat 02.00’de evinden gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Gazeteci-yazar Sedef Kabaş hakkında TELE1’de katıldığı programda kullandığı sözler gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kabaş, gece saat 02.00’de evinden gözaltına alındı.
Gözaltı haberini sosyal medya hesabından duyuran TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ konuya ilişkin paylaşımında, “Sedef Kabaş şu anda gözaltına alınıyor. Kendisine nedeni tam açıklanmamış, ama sanırım Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle Emniyet’e götürülüyor. Olacak şey değil! Çağrılsa sabah ifadeye gidebilecek bir gazeteci üzerinden bütün toplum sindirilmek mi isteniyor?” ifadelerini kullandı.
Kabaş’ın Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" ifadelerini kullandı.
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