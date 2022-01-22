https://tr.sputniknews.com/20220122/denizlide-40-gunluk-bebek-besiginde-olu-bulundu-1053014948.html

Denizli'de 40 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu

Denizli'de 40 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu

Denizli'de Afgan uyruklu ailenin 40 günlük bebeğinin ölmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T18:40+0300

2022-01-22T18:40+0300

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Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2038 Sokak'ta yaşayan Emine Sultani, iddiaya göre bebeği Zehra'nın beşikte hareketsiz yattığını gördü.Sultani'nin ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.Zehra'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken anne Emine ve baba Tajmir Sultani ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220119/mahsur-kalan-ambulanstaki-bebek-helikopterle-hastaneye-yetistirildi-1052910857.html

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bebek, haberler, denizli, ölü bulundu