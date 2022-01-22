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Denizli'de 40 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu
Denizli'de 40 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu
Denizli'de Afgan uyruklu ailenin 40 günlük bebeğinin ölmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T18:40+0300
2022-01-22T18:40+0300
türkiye
bebek
haberler
denizli
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Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2038 Sokak'ta yaşayan Emine Sultani, iddiaya göre bebeği Zehra'nın beşikte hareketsiz yattığını gördü.Sultani'nin ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.Zehra'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken anne Emine ve baba Tajmir Sultani ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220119/mahsur-kalan-ambulanstaki-bebek-helikopterle-hastaneye-yetistirildi-1052910857.html
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bebek, haberler, denizli, ölü bulundu

Denizli'de 40 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu

18:40 22.01.2022
© DHAambulans - acil servis
ambulans - acil servis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© DHA
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Denizli'de Afgan uyruklu ailenin 40 günlük bebeğinin ölmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2038 Sokak'ta yaşayan Emine Sultani, iddiaya göre bebeği Zehra'nın beşikte hareketsiz yattığını gördü.
Sultani'nin ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Zehra'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken anne Emine ve baba Tajmir Sultani ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Osmaniye'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ambulans içerisinde mahsur kalan 27 günlük hasta bebek, helikopterle getirildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
TÜRKİYE
Mahsur kalan ambulanstaki bebek helikopterle hastaneye yetiştirildi
19 Ocak, 22:14
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