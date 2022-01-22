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https://tr.sputniknews.com/20220122/denizlide-40-gunluk-bebek-besiginde-olu-bulundu-1053014948.html
Denizli'de 40 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu
Denizli'de 40 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu
Denizli'de Afgan uyruklu ailenin 40 günlük bebeğinin ölmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T18:40+0300
2022-01-22T18:40+0300
2022-01-22T18:40+0300
türkiye
bebek
haberler
denizli
ölü bulundu
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Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2038 Sokak'ta yaşayan Emine Sultani, iddiaya göre bebeği Zehra'nın beşikte hareketsiz yattığını gördü.Sultani'nin ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.Zehra'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken anne Emine ve baba Tajmir Sultani ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220119/mahsur-kalan-ambulanstaki-bebek-helikopterle-hastaneye-yetistirildi-1052910857.html
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bebek, haberler, denizli, ölü bulundu
Denizli'de 40 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu
Denizli'de Afgan uyruklu ailenin 40 günlük bebeğinin ölmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Pamukkale ilçesi
Dokuzkavaklar Mahallesi 2038 Sokak'ta yaşayan Emine Sultani, iddiaya göre bebeği Zehra'nın beşikte hareketsiz yattığını gördü.
Sultani'nin ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Zehra'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken anne Emine ve baba Tajmir Sultani ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.