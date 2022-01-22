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Cesedini postaneye götürdükleri ölü adamın emekli maaşını çekmeye çalıştılar
Cesedini postaneye götürdükleri ölü adamın emekli maaşını çekmeye çalıştılar
İrlanda’da iki kişi ölü bir adamı postaneye götürüp emekli maaşını çekmeye çalıştı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T11:49+0300
2022-01-22T11:51+0300
yaşam
irlanda
polis
soruşturma
postane
ölü
emekli maaşı
dünya
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İrlanda’nın Carlow kasabasında yaşanan olayda Irısh Times’ın aktardığına göre iki kişi yaşlı bir adamın cesedini postane şubesine taşıyarak ölen adamın emekli maaşını çekmek istedi.Vezneye gelen insanlardan şüphelenen postane çalışanı, ölü adamın iyi olup olmadığını sordu. Bunun üzerine iki adam cesedi orada bırakıp kaçtı.Cuma günü yaşanan olayda postane çalışanları adamı kontrol ettiklerinde ölü olduğunu fark edip şok oldu.Daha önce bir adamın postaneyi arayıp yaşlı biri adına maaş çekip çekemeyeceğini sorduğu, postane çalışanın ödeme yapılabilmesi için emekli kişinin orada bulunması gerektiğini söylediği belirtildi.Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve adamın ne zaman, neden öldüğünün belirlenmesi için otopsi sonuçlarının beklendiği ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220114/olen-babasinin-cansiz-bedenini-emekli-maasi-icin-4-ay-evde-sakladi-1052731142.html
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irlanda, polis, soruşturma, postane, ölü, emekli maaşı, dünya

Cesedini postaneye götürdükleri ölü adamın emekli maaşını çekmeye çalıştılar

11:49 22.01.2022 (güncellendi: 11:51 22.01.2022)
© Flickr / Amy BishopMorg - ceset
Morg - ceset - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Flickr / Amy Bishop
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İrlanda’da iki kişi ölü bir adamı postaneye götürüp emekli maaşını çekmeye çalıştı.
İrlanda’nın Carlow kasabasında yaşanan olayda Irısh Times’ın aktardığına göre iki kişi yaşlı bir adamın cesedini postane şubesine taşıyarak ölen adamın emekli maaşını çekmek istedi.
Vezneye gelen insanlardan şüphelenen postane çalışanı, ölü adamın iyi olup olmadığını sordu. Bunun üzerine iki adam cesedi orada bırakıp kaçtı.
Cuma günü yaşanan olayda postane çalışanları adamı kontrol ettiklerinde ölü olduğunu fark edip şok oldu.
Daha önce bir adamın postaneyi arayıp yaşlı biri adına maaş çekip çekemeyeceğini sorduğu, postane çalışanın ödeme yapılabilmesi için emekli kişinin orada bulunması gerektiğini söylediği belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve adamın ne zaman, neden öldüğünün belirlenmesi için otopsi sonuçlarının beklendiği ifade edildi.
Japon polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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