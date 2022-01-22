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Putin'den askerlerin emekli maaşlarının artırılması talimatı
Putin'den askerlerin emekli maaşlarının artırılması talimatı
Rusya Devlet Başkanı Putin, askerlerin emekli maaşlarının 1 Ocak 2022'den itibaren yüzde 8.6 oranında artırılması talimatı verdi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T00:05+0300
2022-01-22T00:05+0300
dünya
rusya
vladimir putin
asker
emekli maaşı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Ocak 2022’den itibaren sivil vatandaşların emekli maaşlarının yüzde 8.6 oranında artırıldığını, askerlerin emekli maaşlarının ise 1 Ekim’den itibaren yüzde 4 oranında artırılmasının planlandığını söyledi.Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, "Bunun yerine, burada şu çözümü öneriyorum; askerler ve onlara eşdeğer kişilerin emekli maaşlarının daha önce planladığı şekliyle yüzde 4 oranında değil, bu yılın 1 Ocak tarihinden itibaren diğer tüm emeklilerde olduğu gibi yüzde 8.6 oranında artırılması. Bunun geçen yılki enflasyonun üzerinde bir rakam olduğunu tekrarlıyorum" ifadelerini kullandı.Putin, hükümete ocak ayı için belirlenmiş ödemelerin yeniden hesaplanması ve farkın bir sonraki maaşlara yansıtılması talimatını verdi.Putin ayrıca bu kararın, İçişleri Bakanlığı, Rosgvardiya (Rusya Ulusal Muhafızları), Acil Durumlar Bakanlığı, Başsavcılık, Soruşturma Komitesi ve diğer yapılardan 2.6 milyondan fazla emekliyi etkileyeceğini kaydetti
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rusya, vladimir putin, asker, emekli maaşı

Putin'den askerlerin emekli maaşlarının artırılması talimatı

00:05 22.01.2022
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin, askerlerin emekli maaşlarının 1 Ocak 2022'den itibaren yüzde 8.6 oranında artırılması talimatı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Ocak 2022’den itibaren sivil vatandaşların emekli maaşlarının yüzde 8.6 oranında artırıldığını, askerlerin emekli maaşlarının ise 1 Ekim’den itibaren yüzde 4 oranında artırılmasının planlandığını söyledi.
Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, "Bunun yerine, burada şu çözümü öneriyorum; askerler ve onlara eşdeğer kişilerin emekli maaşlarının daha önce planladığı şekliyle yüzde 4 oranında değil, bu yılın 1 Ocak tarihinden itibaren diğer tüm emeklilerde olduğu gibi yüzde 8.6 oranında artırılması. Bunun geçen yılki enflasyonun üzerinde bir rakam olduğunu tekrarlıyorum" ifadelerini kullandı.
Putin, hükümete ocak ayı için belirlenmiş ödemelerin yeniden hesaplanması ve farkın bir sonraki maaşlara yansıtılması talimatını verdi.
Putin ayrıca bu kararın, İçişleri Bakanlığı, Rosgvardiya (Rusya Ulusal Muhafızları), Acil Durumlar Bakanlığı, Başsavcılık, Soruşturma Komitesi ve diğer yapılardan 2.6 milyondan fazla emekliyi etkileyeceğini kaydetti
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