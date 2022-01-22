https://tr.sputniknews.com/20220122/sefakoyde-iett-otobusu-kazasi-yolcular-camlar-kirilarak-cikarildi-1053009699.html

Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: Yolcular camlar kırılarak çıkarıldı

Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: Yolcular camlar kırılarak çıkarıldı

İstanbul Sefaköy'de, İETT otobüsü kaza yaptı. Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı. 6 kişi yaralandı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T13:07+0300

2022-01-22T13:07+0300

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türkiye

iett

sefaköy

kaza

otobüs

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Kaza, Küçükçekmece Sefaköy'de saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Saadettin Güvercin yönetimindeki 34 GA 2589 plakalı İETT otobüsünün tekerleği patladı. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı.Çarpmanın etkisiyle aracın camları kırılırken, kazada şoförle birlikte 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazanın nasıl olduğunu anlatan Saadettin Güvercin, "Yolcumuzu aldıktan sonra biraz geldik. Sonra sağ ön tekerleğimiz patladı. Ardından araba kendini sağ tarafa attı. Yani zaten hızımız 20 ile 30 arasındaydı. Araba kendini aşağı doğru çekti. Toplam koltuğum doluydu, ayakta 3 kişi vardı." dedi.

türkiye

sefaköy

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iett, sefaköy, kaza, otobüs