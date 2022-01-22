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Tonga’da yanardağ patlamasının meydana geldiği adanın büyük kısmı haritadan silindi
Tonga’da yanardağ patlamasının meydana geldiği adanın büyük kısmı haritadan silindi
Tonga'da geçtiğimiz hafta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği Hunga Ha'apai Adası’nı... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T21:06+0300
2022-01-22T21:06+0300
dünya
roscosmos
tonga
patlama
yanardağ
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
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Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da 15 Ocak’ta meydana gelen su altı yanardağı patlaması sonrası Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği yanardağın birleştirdiği ikiz ada adalar Hunga Tonga-Hunga Haapai'nin uzaydan çekilmiş son fotoğraflarını yayınladı.Patlamanın ardından söz konusu adaların büyük kısmının sular altında kalarak haritadan silindiği ortaya çıktı. Roscosmos, söz konusu fotoğrafın Canopus-V uydusu ile çekildiğini belirterek, adaların patlama öncesi sınırlarını çizgi ile işaretleyerek değişime dikkat çekti.Öte yandan Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı verilmiş, meydana gelen tsunamilerde 3 kişi hayatını kaybetmişti.Duman bulutu uzaya giden yolu yarıladıYanardağdan yükselen duman bulutunun, ise yeryüzünden 55 kilometre yükseğe ulaştığı ve atmosferin dış uzayla yeryüzü sınırı olarak anılan 100 kilometre yükseklikteki karman çizgisi baz alınarak uzaya giden yolu yarıladığı belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220118/1052846817.html
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roscosmos, tonga, patlama, yanardağ, rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

Tonga’da yanardağ patlamasının meydana geldiği adanın büyük kısmı haritadan silindi

21:06 22.01.2022
© REUTERS / PLANET LABS PBCTonga'da yaşanan felaketin uydu görüntüleri yayınlandı
Tonga'da yaşanan felaketin uydu görüntüleri yayınlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / PLANET LABS PBC
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Tonga'da geçtiğimiz hafta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği Hunga Ha'apai Adası’nı uzaydan fotoğraflayarak adanın büyük kısmının haritadan silindiğini ortaya çıkardı.
Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da 15 Ocak’ta meydana gelen su altı yanardağı patlaması sonrası Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği yanardağın birleştirdiği ikiz ada adalar Hunga Tonga-Hunga Haapai'nin uzaydan çekilmiş son fotoğraflarını yayınladı.
Patlamanın ardından söz konusu adaların büyük kısmının sular altında kalarak haritadan silindiği ortaya çıktı.
Roscosmos, söz konusu fotoğrafın Canopus-V uydusu ile çekildiğini belirterek, adaların patlama öncesi sınırlarını çizgi ile işaretleyerek değişime dikkat çekti.
Öte yandan Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı verilmiş, meydana gelen tsunamilerde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Duman bulutu uzaya giden yolu yarıladı

Yanardağdan yükselen duman bulutunun, ise yeryüzünden 55 kilometre yükseğe ulaştığı ve atmosferin dış uzayla yeryüzü sınırı olarak anılan 100 kilometre yükseklikteki karman çizgisi baz alınarak uzaya giden yolu yarıladığı belirtilmişti.
Tonga'da yaşanan felaketin uydu görüntüleri yayınlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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