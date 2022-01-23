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ABD'nin Kiev Büyükelçiliği: Yeni askeri yardımın ilk sevkiyatı Ukrayna'ya teslim edildi
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği: Yeni askeri yardımın ilk sevkiyatı Ukrayna'ya teslim edildi
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, yeni ABD askeri yardımının ilk sevkiyatının Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T01:08+0300
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ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yeni ABD askeri yardımının ilk partisinin Ukrayna'ya ulaştığı belirtildi.Açıklamada, “Başkan Biden'in kısa süre önce Ukrayna'ya gönderilmesine karar verdiği yardımın ilk sevkiyatı, gece saatlerindeUkrayna'ya ulaştı. Sevkiyat, içinde Ukrayna cephe hattının savunucuları için gönderilen mühimmat da dahil olmak üzere yaklaşık 90.7 ton ölümcül silahtan oluşuyor” denildi.Geçen salı günü ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington’un Ukrayna'ya askeri yardım göndermeye devam etmeyi planladığını ve önümüzdeki haftalarda yeni sevkiyatların yapılmasının beklendiğini belirtmişti.Moskova defalarca, Batı’nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının Donbass bölgesindeki sorunun çözümüne yardımcı olmayacağı, aksine Kiev'i provokasyonlara teşvik edebileceğini dile getirmiş, Washington'a Kiev'e silah tedarik etmeyi bırakması çağrısı yapmıştı.
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ABD'nin Kiev Büyükelçiliği: Yeni askeri yardımın ilk sevkiyatı Ukrayna'ya teslim edildi

01:08 23.01.2022
© AFP 2021 / Oleksander StashevskyUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / Oleksander Stashevsky
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ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, yeni ABD askeri yardımının ilk sevkiyatının Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu.
ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yeni ABD askeri yardımının ilk partisinin Ukrayna'ya ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, “Başkan Biden'in kısa süre önce Ukrayna'ya gönderilmesine karar verdiği yardımın ilk sevkiyatı, gece saatlerindeUkrayna'ya ulaştı. Sevkiyat, içinde Ukrayna cephe hattının savunucuları için gönderilen mühimmat da dahil olmak üzere yaklaşık 90.7 ton ölümcül silahtan oluşuyor” denildi.
Geçen salı günü ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington’un Ukrayna'ya askeri yardım göndermeye devam etmeyi planladığını ve önümüzdeki haftalarda yeni sevkiyatların yapılmasının beklendiğini belirtmişti.
Moskova defalarca, Batı’nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının Donbass bölgesindeki sorunun çözümüne yardımcı olmayacağı, aksine Kiev'i provokasyonlara teşvik edebileceğini dile getirmiş, Washington'a Kiev'e silah tedarik etmeyi bırakması çağrısı yapmıştı.
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