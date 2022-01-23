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https://tr.sputniknews.com/20220123/fbi-youtuber-gabby-petito-cinayetinin-ayrintilarini-acikladi-katli-petitonun-nisanlisi-1053021151.html
FBI, YouTuber Gabby Petito cinayetinin ayrıntılarını açıkladı: 'Katil Petito'nun nişanlısı'
FBI, YouTuber Gabby Petito cinayetinin ayrıntılarını açıkladı: 'Katil Petito'nun nişanlısı'
ABD’de karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeni Gabby Petito’nun katilinin nişanlısı... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T00:03+0300
2022-01-23T00:09+0300
gabby petito
fbi
cinayet
youtuber
dünya
brian laundrie
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ABD’nin Wyoming eyaletinde 2021 yılında karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve Gabby olarak bilinen ünlü YouTube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito’nun katilinin nişanlısı Brian Laundrie olduğu ortaya çıktı. Colorado eyaltinde yer alan FBI Denver Bölge Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Carlton Reserve bölgesinde Petito’nun nişanlısı Laundrie’ye ait insan kalıntılarının yanında bulunan defterde yapılan inceleme sonucunda Laundrie’nin Petito'nun ölümünün sorumluluğunu üstlendiği yazılı ifadesinin ortaya çıktığı belirtildi. FBI'dan Özel Ajan Michael Schneider yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:Petito'nun ailesi avukatları Rick Stafford aracılığıyla yaptığı açıklamada, FBI'a ve dava üzerinde çalışan eyalet ve yerel yetkililere teşekkür ederek, "FBI'nın bu son derece karmaşık davadaki gayretli ve özenli çabalarını gerçekten takdir ediyoruz. FBI tarafından toplanan gerçeklerin ve bilgilerin niteliği ve niceliği, Brian Laundrie'nin Gabby'i öldürdüğüne dair hiçbir şüphe bırakmıyor" ifadelerini kullandı. Petito, 23 yaşındaki nişanlısı Laundrie ile temmuz ayında karavan yolculuğuna çıkmış ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Laundrie, 1 Eylül’de Florida’daki evine dönmüş ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti. Petito’nun ailesinin 11 Eylül’de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Petito’nun cansız bedeni ağustos ayında Wyoming eyaletinde ormanlık alanda bulunmuştu. Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve 13 Eylül’de ortadan kaybolmuştu. Laundrie'ye ait insan kalıntıları ile ait sırt çantası ve defter gibi kişisel eşyalar 2021'in eylül ayında polis tarafından Florida’daki Carlton Reserve bölgesindeki bir parkta bulunmuştu
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gabby petito, fbi, cinayet, youtuber, brian laundrie

FBI, YouTuber Gabby Petito cinayetinin ayrıntılarını açıkladı: 'Katil Petito'nun nişanlısı'

00:03 23.01.2022 (güncellendi: 00:09 23.01.2022)
© İHAGünlerdir aranan ABD'li sosyal medya fenomeni ölü bulundu
Günlerdir aranan ABD'li sosyal medya fenomeni ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA
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ABD’de karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeni Gabby Petito’nun katilinin nişanlısı Brian Laundrie olduğuna dair bir kanıt bulunduğu açıklandı.
ABD’nin Wyoming eyaletinde 2021 yılında karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve Gabby olarak bilinen ünlü YouTube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito’nun katilinin nişanlısı Brian Laundrie olduğu ortaya çıktı.
Colorado eyaltinde yer alan FBI Denver Bölge Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Carlton Reserve bölgesinde Petito’nun nişanlısı Laundrie’ye ait insan kalıntılarının yanında bulunan defterde yapılan inceleme sonucunda Laundrie’nin Petito'nun ölümünün sorumluluğunu üstlendiği yazılı ifadesinin ortaya çıktığı belirtildi.
FBI'dan Özel Ajan Michael Schneider yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:
"Bu davada tüm mantıklı soruşturma adımları tamamlandı. Soruşturmada, Gabby Petito'nun trajik ölümüyle doğrudan bağlantılı Brian Laundrie dışında başka bir şüpheli tespit edilmedi.”
Petito'nun ailesi avukatları Rick Stafford aracılığıyla yaptığı açıklamada, FBI'a ve dava üzerinde çalışan eyalet ve yerel yetkililere teşekkür ederek, "FBI'nın bu son derece karmaşık davadaki gayretli ve özenli çabalarını gerçekten takdir ediyoruz. FBI tarafından toplanan gerçeklerin ve bilgilerin niteliği ve niceliği, Brian Laundrie'nin Gabby'i öldürdüğüne dair hiçbir şüphe bırakmıyor" ifadelerini kullandı.
Petito, 23 yaşındaki nişanlısı Laundrie ile temmuz ayında karavan yolculuğuna çıkmış ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Laundrie, 1 Eylül’de Florida’daki evine dönmüş ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti.
Petito’nun ailesinin 11 Eylül’de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Petito’nun cansız bedeni ağustos ayında Wyoming eyaletinde ormanlık alanda bulunmuştu.
Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve 13 Eylül’de ortadan kaybolmuştu. Laundrie'ye ait insan kalıntıları ile ait sırt çantası ve defter gibi kişisel eşyalar 2021'in eylül ayında polis tarafından Florida’daki Carlton Reserve bölgesindeki bir parkta bulunmuştu
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