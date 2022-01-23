https://tr.sputniknews.com/20220123/fbi-youtuber-gabby-petito-cinayetinin-ayrintilarini-acikladi-katli-petitonun-nisanlisi-1053021151.html

FBI, YouTuber Gabby Petito cinayetinin ayrıntılarını açıkladı: 'Katil Petito'nun nişanlısı'

FBI, YouTuber Gabby Petito cinayetinin ayrıntılarını açıkladı: 'Katil Petito'nun nişanlısı'

ABD’de karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeni Gabby Petito’nun katilinin nişanlısı... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T00:03+0300

2022-01-23T00:03+0300

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gabby petito

fbi

cinayet

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brian laundrie

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ABD’nin Wyoming eyaletinde 2021 yılında karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve Gabby olarak bilinen ünlü YouTube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito’nun katilinin nişanlısı Brian Laundrie olduğu ortaya çıktı. Colorado eyaltinde yer alan FBI Denver Bölge Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Carlton Reserve bölgesinde Petito’nun nişanlısı Laundrie’ye ait insan kalıntılarının yanında bulunan defterde yapılan inceleme sonucunda Laundrie’nin Petito'nun ölümünün sorumluluğunu üstlendiği yazılı ifadesinin ortaya çıktığı belirtildi. FBI'dan Özel Ajan Michael Schneider yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:Petito'nun ailesi avukatları Rick Stafford aracılığıyla yaptığı açıklamada, FBI'a ve dava üzerinde çalışan eyalet ve yerel yetkililere teşekkür ederek, "FBI'nın bu son derece karmaşık davadaki gayretli ve özenli çabalarını gerçekten takdir ediyoruz. FBI tarafından toplanan gerçeklerin ve bilgilerin niteliği ve niceliği, Brian Laundrie'nin Gabby'i öldürdüğüne dair hiçbir şüphe bırakmıyor" ifadelerini kullandı. Petito, 23 yaşındaki nişanlısı Laundrie ile temmuz ayında karavan yolculuğuna çıkmış ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Laundrie, 1 Eylül’de Florida’daki evine dönmüş ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti. Petito’nun ailesinin 11 Eylül’de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Petito’nun cansız bedeni ağustos ayında Wyoming eyaletinde ormanlık alanda bulunmuştu. Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve 13 Eylül’de ortadan kaybolmuştu. Laundrie'ye ait insan kalıntıları ile ait sırt çantası ve defter gibi kişisel eşyalar 2021'in eylül ayında polis tarafından Florida’daki Carlton Reserve bölgesindeki bir parkta bulunmuştu

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gabby petito, fbi, cinayet, youtuber, brian laundrie