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Peru'da petrol sızıntısı: Çevresel Acil Durum ilan edildi
Peru'da petrol sızıntısı: Çevresel Acil Durum ilan edildi
Peru’da petrol sızıntısının neden olduğu çevre felaketinin ardından 90 günlük ‘çevresel acil durum’ ilan edildi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
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çevre kirliliği
acil durum
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peru, çevre kirliliği, acil durum, petrol sızıntısı

Peru'da petrol sızıntısı: Çevresel Acil Durum ilan edildi

10:47 23.01.2022 (güncellendi: 10:49 23.01.2022)
© EPA / Cristhian MezaPeru'da petrol sızıntısı: Çevresel Acil Durum ilan edildi
Peru'da petrol sızıntısı: Çevresel Acil Durum ilan edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© EPA / Cristhian Meza
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Peru’da petrol sızıntısının neden olduğu çevre felaketinin ardından 90 günlük ‘çevresel acil durum’ ilan edildi.
© EPA / Cristhian MezaPeru hükümeti, 6 bin varil ham petrolün denize döküldüğü petrol sızıntısının ardından zarar gören kıyı bölgelerde 90 günlük ‘çevresel acil durum’ ilan edildiğini açıkladı. Perulu yetkililer alınan önlemin, ‘restorasyon ve iyileştirme’ çalışmaları kapsamında ‘etkilenen alanların sürdürülebilir çevre yönetimine’ izin verileceğini ifade etti.
Peru'da petrol sızıntısı: Çevresel Acil Durum ilan edildi - Sputnik Türkiye
1/5
© EPA / Cristhian Meza
Peru hükümeti, 6 bin varil ham petrolün denize döküldüğü petrol sızıntısının ardından zarar gören kıyı bölgelerde 90 günlük ‘çevresel acil durum’ ilan edildiğini açıkladı. Perulu yetkililer alınan önlemin, ‘restorasyon ve iyileştirme’ çalışmaları kapsamında ‘etkilenen alanların sürdürülebilir çevre yönetimine’ izin verileceğini ifade etti.
© EPA / Cristhian MezaPetrol sızıntısı 15 Ocak’ta 965 bin varil ham petrol yüklü İtalyan bayraklı 'Mare Doricum' gemisinin boşaltma işlemi yaptığı sırada meydana gelmişti. Başkent Lima yakınlarındaki Callao eyaletindeki Ventanilla bölgesinde bulunan La Pampilla Rafinerisi’nde yaşanan sızıntının ardından açıklama yapan rafineri sahibi İspanyol enerji şirketi Repsol ise, sızıntının Tonga'daki yanardağ patlaması sonucu oluşan dalgalar nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.
Peru'da petrol sızıntısı: Çevresel Acil Durum ilan edildi - Sputnik Türkiye
2/5
© EPA / Cristhian Meza
Petrol sızıntısı 15 Ocak’ta 965 bin varil ham petrol yüklü İtalyan bayraklı 'Mare Doricum' gemisinin boşaltma işlemi yaptığı sırada meydana gelmişti. Başkent Lima yakınlarındaki Callao eyaletindeki Ventanilla bölgesinde bulunan La Pampilla Rafinerisi’nde yaşanan sızıntının ardından açıklama yapan rafineri sahibi İspanyol enerji şirketi Repsol ise, sızıntının Tonga'daki yanardağ patlaması sonucu oluşan dalgalar nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.
© EPA / Cristhian Meza Çevre Bakanlığı, sızıntının yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ekosistemi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca, halk sağlığı için yüksek risk taşıyan sızıntı nedeniyle acil durum ilan etmek zorunda kalındığını açıkladı.
Peru'da petrol sızıntısı: Çevresel Acil Durum ilan edildi - Sputnik Türkiye
3/5
© EPA / Cristhian Meza
Çevre Bakanlığı, sızıntının yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ekosistemi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca, halk sağlığı için yüksek risk taşıyan sızıntı nedeniyle acil durum ilan etmek zorunda kalındığını açıkladı.
© EPA / Cristhian MezaPeru hükümeti ise, Repsol'den yaşanan sızıntının neden olduğu zararın karşılanmasını istemişti.
Peru'da petrol sızıntısı: Çevresel Acil Durum ilan edildi - Sputnik Türkiye
4/5
© EPA / Cristhian Meza
Peru hükümeti ise, Repsol'den yaşanan sızıntının neden olduğu zararın karşılanmasını istemişti.
© EPA / STRRepsol, sızıntıdan 2 bin 384 metreküp kumun zarar gördüğünü belirterek, temizlik çalışmaları için bin 350'den fazla kişiyi organize ettiğini ve 224 kişiyi daha çalışmalara dahil edeceğini açıklamıştı. Repsol ayrıca, Perulu yetkililere dalgalarda muhtemel bir artış hakkında uyarıda bulunmadıkları için şirket olarak sızıntıdan sorumlu olmadıklarını da söylemişti.
Peru'da petrol sızıntısı: Çevresel Acil Durum ilan edildi - Sputnik Türkiye
5/5
© EPA / STR
Repsol, sızıntıdan 2 bin 384 metreküp kumun zarar gördüğünü belirterek, temizlik çalışmaları için bin 350'den fazla kişiyi organize ettiğini ve 224 kişiyi daha çalışmalara dahil edeceğini açıklamıştı. Repsol ayrıca, Perulu yetkililere dalgalarda muhtemel bir artış hakkında uyarıda bulunmadıkları için şirket olarak sızıntıdan sorumlu olmadıklarını da söylemişti.
1/5
© EPA / Cristhian Meza
Peru hükümeti, 6 bin varil ham petrolün denize döküldüğü petrol sızıntısının ardından zarar gören kıyı bölgelerde 90 günlük ‘çevresel acil durum’ ilan edildiğini açıkladı. Perulu yetkililer alınan önlemin, ‘restorasyon ve iyileştirme’ çalışmaları kapsamında ‘etkilenen alanların sürdürülebilir çevre yönetimine’ izin verileceğini ifade etti.
2/5
© EPA / Cristhian Meza
Petrol sızıntısı 15 Ocak’ta 965 bin varil ham petrol yüklü İtalyan bayraklı 'Mare Doricum' gemisinin boşaltma işlemi yaptığı sırada meydana gelmişti. Başkent Lima yakınlarındaki Callao eyaletindeki Ventanilla bölgesinde bulunan La Pampilla Rafinerisi’nde yaşanan sızıntının ardından açıklama yapan rafineri sahibi İspanyol enerji şirketi Repsol ise, sızıntının Tonga'daki yanardağ patlaması sonucu oluşan dalgalar nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.
3/5
© EPA / Cristhian Meza
Çevre Bakanlığı, sızıntının yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ekosistemi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca, halk sağlığı için yüksek risk taşıyan sızıntı nedeniyle acil durum ilan etmek zorunda kalındığını açıkladı.
4/5
© EPA / Cristhian Meza
Peru hükümeti ise, Repsol'den yaşanan sızıntının neden olduğu zararın karşılanmasını istemişti.
5/5
© EPA / STR
Repsol, sızıntıdan 2 bin 384 metreküp kumun zarar gördüğünü belirterek, temizlik çalışmaları için bin 350'den fazla kişiyi organize ettiğini ve 224 kişiyi daha çalışmalara dahil edeceğini açıklamıştı. Repsol ayrıca, Perulu yetkililere dalgalarda muhtemel bir artış hakkında uyarıda bulunmadıkları için şirket olarak sızıntıdan sorumlu olmadıklarını da söylemişti.
Tonga- Yanardağ felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
DÜNYA
Tonga’daki yanardağı patlaması Peru’da çevre felaketine neden oldu
19 Ocak, 12:45
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