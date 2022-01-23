https://tr.sputniknews.com/20220123/sputnik-v-asisinin-burun-spreyi-versiyonunun-denemeleri-gelecek-hafta-basliyor-1053029193.html

Sputnik V aşısının burun spreyi versiyonunun denemeleri gelecek hafta başlıyor

Sputnik V aşısının burun spreyi versiyonunun denemeleri gelecek hafta başlıyor

Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının burun spreyi şeklindeki versiyonunun klinik denemelerinin gelecek hafta başlayacağı belirtildi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T11:57+0300

2022-01-23T11:57+0300

2022-01-23T12:01+0300

koronavirüs

sputnik v

rusya

burun spreyi

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Sputnik V aşısının geliştiricisi Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, burun spreyi şeklinde geliştirdikleri Sputnik V aşısının gönüllüler üstündeki klinik denemelerinin gelecek haftanın hemen başında başlayacağını kaydetti. Gintsburg, denemelerin ilk iki fazının üç ay süreceğini de ekledi.Gamaleya Enstitüsü Direktörü, denemelerin birinci ve ikinci fazında aşının güvenli ve etkili olduğuna inanırlarsa, aşı için acil kullanım izni alabileceklerini ve aşının erkenden halkın kullanımına sunulabileceğini belirtti.Gintsburg, burun spreyi formundaki aşının Omicron varyantının yayılımının önüne geçilmesine yardımcı olacağını da söyledi.Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının burun spreyi versiyonunun klinik denemelerinin başlatılmasına ekim ayında onay vermişti. Rusya hükümeti aşının birinci ve ikinci faz denemeleri için bütçeden 187.8 milyon ruble (2.5 milyon dolar) ayırdı.Sputnik V aşısı, viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında, koronavirüs ile savaşabilmesini sağlıyor.Etki oranı yüzde 97.6 olarak ölçülen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelenmiş durumda.

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