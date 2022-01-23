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https://tr.sputniknews.com/20220123/yanardag-patlamasinin-yasandigi-tongada-olu-sayisi-6ya-cikti--1053030243.html
Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı
Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı
Pasifik Okyanusu'nda yanardağ patlamasının yaşandığı ada ülkesi Tonga'da ölü sayısı 6'ya yükseldi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T12:49+0300
2022-01-23T12:51+0300
dünya
tsunami
tonga
yanardağ
ölü
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Yetkililer, Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunaminin ardından 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 6'ya çıktığını kaydetti. Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak’ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı. Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220120/tongadaki-felaket-57-yasindaki-adam-27-saat-yuzerek-hayatta-kaldi-1052930214.html
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tsunami, tonga, yanardağ, ölü

Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı

12:49 23.01.2022 (güncellendi: 12:51 23.01.2022)
© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIESTonga
Tonga - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES
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Pasifik Okyanusu'nda yanardağ patlamasının yaşandığı ada ülkesi Tonga'da ölü sayısı 6'ya yükseldi.
Yetkililer, Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunaminin ardından 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 6'ya çıktığını kaydetti.
Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak’ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.
Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.
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