https://tr.sputniknews.com/20220123/yanardag-patlamasinin-yasandigi-tongada-olu-sayisi-6ya-cikti--1053030243.html

Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı

Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı

Pasifik Okyanusu'nda yanardağ patlamasının yaşandığı ada ülkesi Tonga'da ölü sayısı 6'ya yükseldi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T12:49+0300

2022-01-23T12:49+0300

2022-01-23T12:51+0300

dünya

tsunami

tonga

yanardağ

ölü

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Yetkililer, Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunaminin ardından 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 6'ya çıktığını kaydetti. Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak’ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı. Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220120/tongadaki-felaket-57-yasindaki-adam-27-saat-yuzerek-hayatta-kaldi-1052930214.html

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tsunami, tonga, yanardağ, ölü